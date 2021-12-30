智庫學者表示，就算美國總統拜登（Joe Biden）結束「戰略模糊」（Strategic Ambiguity）政策、公開承諾將在中國大陸武力犯台時保衛台灣，也只會在未來造成更大的政策不確定性。因此他認為，美國應啟動對台軍事金援、加速交付先進武器等，直接提升台灣本身的軍事能力，才能更有效嚇阻北京政府。

曾擔任美軍太平洋司令部司令特別顧問、華府公共政策智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute）的客座研究員塞耶茲（Eric Sayers）投書軍事新聞網站「Defense One」，稱台海戰爭「後果重大」，不僅可能導致台灣民主社會受到破壞，戰事更可能擴及日本西南離島、甚至澳洲和印度洋；且台海衝突將嚴重影響全球半導體供應，程度會讓新冠肺炎（COVID-19）疫情「相形見絀」。

為增強對中國大陸的嚇阻能力，部分學者建議美國放棄長久以來的戰略模糊政策，改為明確承諾將在中國大陸武力犯台時出兵保衛台灣。不過塞耶茲認為，這只會導致未來每個美國和台灣的總統候選人，都須在競選或上任後面臨排山倒海的詢問，並對此確定立場，而政治不確定性和混亂都會導致該政策無法有效嚇阻北京。

塞耶茲指出，由於事關重大，無論華盛頓是否明言協防台灣，中國大陸在發動武力犯台前，都不可能忽略針對美軍的準備，因此美國最該做的，是確實提升自身和台灣的軍事實力，讓北京政府不敢鋌而走險。

塞耶茲建議，美國應仿照對以色列、埃及和約旦的支援，對台灣啟動軍事資金援助，可能先從5年期的每年10億至20億美元開始，協助台灣發展不對稱戰力；並針對更多領域進行聯合訓練，包括海洋、網路和電戰等；最後，台灣近年雖宣布一系列軍購案，但許多武器光交付就需要4至8年，進一步拖延形成戰力的時間，因此美國應加速武器交付速度，讓台灣能在2020年代迅速提升嚇阻能力。