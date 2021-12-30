受到疫情影響，許多行業都面臨困境，但海運業獲利卻因此大幅增加，長榮海運員工更是領到40個月年終，羨煞眾人。就有網友詢問要怎樣才能進入長榮海運，慘遭鄉民噓爆「連怎麼進都不知道，你就沒資格了」。

一名網友在PTT八卦版PO文，表示自己是薪資低於平均的27歲社畜，又是私立學店文組出生，要用什麼方式才有機會進入長榮海運，請大家幫忙指點迷津。

底下鄉民看到後直搖頭，砲轟原PO「要怎麼進都不知道 你就沒資格了」、「連要怎麼進去都不會找，你覺得公司會找你進去嗎？」、「果然是低於平均的發言」、「重投胎啊，海運這波是走大運 投胎完搞不好又下去了」、「等你應徵上只剩1.5個月」、「考船員證照一套下來要10萬元上下」。

也有過來人留言表示，自己以前就在裡面上班，當時年終都是依照營運情形，發放1到4個月，當時覺得年終很少就離職，沒想到現在大噴發，感嘆命運捉弄人。