根據衛福部疾管署統計顯示，台灣累計確診人數達1.69萬人，臺灣累計死亡數為850人，死亡率為5％，許多患者在康復後仍有後遺症，包括肌肉無力、呼吸困難、疲勞、呼吸急促和認知功能下降障礙，身體、心理健康有長期影響；新光人壽推出新一代獨家外掛式空污保單「新光人壽非常健康終身健康保險附加條款」（簡稱「非常健康」），可附加在新壽指定的終身醫療險上，讓保戶可以享有與時俱進的醫療保障。

新光人壽表示，「非常健康」提供特定住院日額保險金、特定手術醫療保險金及特定疾病保險金等醫療保障，強化呼吸及循環系統疾病防護，提供10、15、20年期等3種繳費年期，開放0歲至65歲投保。

「非常健康」具有四大特色，第一，首創外掛式空污保單，延續前一代空污保單「非常安心」的設計理念，「非常健康」亦著重「肺」（呼吸系統）及「心」（循環系統）保障，採終身醫療附加條款設計，可附加在指定的終身醫療險上，專門針對「心、肺保障」提供外掛式強化版防護。

第二，首家納入2大肺部特定疾病給付，「非常健康」提供3項重大傷病及3項空污相關特定疾病等6項特定疾病保障，更是業界首張提供「肺部纖維化」及「慢性阻塞性肺病（重度）」等2大肺部特定疾病的商品。只要經醫師診斷確定後，即一次給付住院醫療日額25倍的「特定疾病保險金」，補強肺部疾病防護。

第三個特色是，呼吸或循環系統疾病住院加倍給付，凡住院經醫師診斷符合「國際疾病傷害及死因分類標準」第十版（ICD-10-CM）歸屬於循環系統疾病或呼吸系統疾病者，再提供住院醫療日額1倍的「特定住院日額保險金」，同一次住院期間，最高可給付30日。

最後，具有呼吸或循環系統219項特定手術加倍給付保障，精選219項特定手術，提供住院醫療日額1至73倍不等的「特定手術醫療保險金」，心肺保障更到位。

抗疫期間，新光人壽提醒要做更長逺的打算，建議可透過基本款終身醫療保單「活力健康」附加外掛式空污保單「非常健康」做組合搭配，彈性強化保障，重點延續守護。

以30歲女性投保20年期繳「新光人壽活力健康住院醫療終身健康保險」附加20年期繳「新光人壽非常健康終身健康保險附加條款」，住院醫療日額各新臺幣1000元為例，合計年繳保險費為1萬3070元，繳費期間享有續期轉帳1％保費優惠，並可享有終身醫療保障。