有日本「最美牙醫」之稱的26歲超人氣網紅西原愛夏（Manaka Nishihara），擁有甜美臉蛋與火辣好身材，讓她除了診所的工作之外，也曾多次擔任網露性感模特兒，IG吸引超過19萬人追蹤。而近日推出第5張寫真DVD的她，在社群媒體上率先公開多張「兇猛」寫真照，讓網友看了直噴鼻血。

西原愛夏近日推出個人第5張寫真DVD，她為了替新作品宣傳，多日前她率先是在IG上發出倒數3天開賣的火辣寫真照。而照片中，只見西原愛夏一臉無辜的看向鏡頭，上衣則是滑落至胸口，只能用雙手遮擋並捧起飽滿雙峰，瞬間電暈一票粉絲，直呼「好可愛」、「我要被她電暈了」、「千萬不要這樣看我，會讓人受不了」、「愛死這張照片」。

於聖誕夜（24日）當天正式發行寫真DVD的西原愛夏，再度PO出寫真照，同樣令網友們大噴鼻血。當時她上半身幾乎沒穿，只穿著一件黃色繞脖上衣，巧妙遮住胸前重點部位，性感美背雨火辣的雙峰弧線一覽無疑，下半身穿著白色丁字褲的她，也不忘展現火辣翹臀，加上一抹回眸燦笑，讓網友們忍不住吶喊「太性感了」、「這件衣服太令人害羞了」、「如果剛好有風的話就走光了」、「西原愛夏的身材真好」、「看得我牙齒又痛了」、「準備買爆它」引起熱烈討論。