57歲女星戈偉如臉蛋美豔動人、身材前凸後翹，是演藝圈出名的美魔女，近年來戲劇作品大幅減少，僅透過社群平台分享部分生活，像是2019年公開自己的無濾鏡照，2020年透露出自傳的想法，打算把過往精彩的人生點滴濃縮在書裡。

戈偉如畢業於銘傳商專（現為：銘傳大學），早年拍攝電視劇《家有仙妻》和《浴火鳳凰》打開知名度，累積無數的影視作品，更以《愛上巧克力》入圍第47屆金鐘獎戲劇節目女配角獎，精湛演技備受外界肯定。只不過她淡出螢光幕許久，上一部作品是2014年電視劇《神仙・老師・狗》，長達7年都沒有推出新作，幾乎神隱演藝圈，所幸她有創立臉書帳號，粉絲偶爾能得知女神的消息。

戈偉如拍攝《家有仙妻》走紅。(左起)戈偉如、澎恰恰、林以真、馬維欣(馬維焄)。（圖／中時資料照）

戈偉如2年前貼出兩張自拍照，表示：「常常有人問，美肌和沒有美肌的差別，現在就來示範一下。（所以當然要美肌呀！）」其中一張沒有套濾鏡的照片，雖然膚色對照美肌組較不均勻，但臉上幾乎沒有歲月的痕跡，讓網友留言盛讚：「一様美，沒差喔」、「有沒有美肌，妳都是最美的」、「本人是美肌模式啊」，戈偉如看得心花怒放，嬌羞地回：「你真好，我真的覺得差很多……」。今年10月戈偉如再度被p圖技術驚豔到，po文笑說：「史上最強大的騙術就是:美顏相機和修圖！（科技的進步，可以達到自己騙自己的效果，也是一種療癒）」。

感情方面，戈偉如曾歷經兩段婚姻，第一段發生在29歲，對象是老虎牙子品牌執行長林志隆，兩人育有一子，但4年後宣布離婚；第二段姻緣則在45歲，閃婚身家逾10億元的富商李紀曾，因個性磨合不了，2年後簽字離婚，且放棄贍養費。戈偉如去年初PO文表示：「之前一直有人對我的兩段婚姻、對我的生活很感興趣，想要幫我寫個自傳？之前我是謝絕的，但是我突然有個想法，我的生命這麼精彩，那要不要來個自傳呢？」她計劃把個人愛恨情仇、影劇圈的內幕、兩任前夫再婚的故事等通通記錄下來，若真的順利發行，會將出版所得的一半捐給新冠肺炎的受難者及家屬。

眾多朋友都很支持戈偉如出書的想法，她獲得動力開始動筆，並回憶起20多年前懷孕五個月時，竟得了盲腸炎，花了比別人多9倍的時間開刀，「這種情況很少，但是就是發生在我的身上，所以我認為，我的一生，就是會有這麼多不同一般人的經歷，不寫個自傳真的有點可惜，而且我也要經過我的自傳，來感謝一些我沒有親口跟他們道謝的貴人！」許多網友紛紛留言為戈偉如打氣，期待自傳出版的那一天。

戈偉如與首任前夫林志隆育有一子（圖左）。（圖／中時資料照）