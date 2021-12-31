全球至今仍在抵抗新冠肺炎侵襲，好來塢也受到嚴重影響，在疫情嚴重時，很多作品只能含淚放棄在大螢幕上映，足見這兩年要出一部大賣的電影有多難，但漫威不愧是漫威，12月中隆重上映的《蜘蛛人：無家日》，光台灣首日就賣破4000萬票房，直接刷新紀錄，「小蜘蛛」湯姆霍蘭德(Tom Holland)功不可沒，事實上他不只在戲中討喜，戲外也是各種收服圈內前輩，還被封為「漫威團寵」，不過復仇者聯盟中，卻有兩大英雄曾公開說對湯姆霍蘭德很感冒，就是「酷寒戰士」塞巴斯汀斯坦(Sebastian Stan)跟「獵鷹」安東尼麥基(Anthony Mackie)。

今年25歲的湯姆霍蘭德，在他20歲那年被漫威選為新任「蜘蛛人」，一出場就靠著年輕可愛的模樣收服眾人的心，被暱稱為「小蜘蛛」，而他私下個性也是親民討喜，「鋼鐵人」小勞勃道尼、「美國隊長」克里斯伊凡、「浩克」馬克魯法洛等，都常被拍到戲外溺愛小蜘蛛的照片，但酷寒戰士跟獵鷹可沒這麼想，之前賽巴斯汀曾上《吉米金莫秀》，聊到拍片點滴，被問有沒有最不喜歡或是覺得最難相處的人？他秒答湯姆霍蘭德，說他是個麻煩精。

主持人吉米基莫聽了賽巴斯汀的答案，忍不住超驚訝，畢竟小蜘蛛在外「名聲」很好，連忙緩頰：「但其實他是全世界最棒的小孩，對吧？」，賽巴斯汀勉強跟著主持人的風向走，點了點頭，但馬上補充：「但他髮膠塗超多，又愛在那邊化妝什麼的」。

《蜘蛛人：無家日》全球大賣，「小蜘蛛」湯姆霍蘭德在圈內也很得長輩緣。(圖／達志提供)

顯然這點，跟賽巴斯汀交情很好的「獵鷹」安東尼麥基也是同樣的想法，兩人經常一起受訪，也曾一搭一唱說小蜘蛛壞話，安東尼笑說：「湯姆霍蘭德就是個小混蛋啊！」，賽巴斯汀馬上補刀：「對啊，他頭上總是一堆髮膠。」。

兩人接著還爆料漫威片場祕辛，透露「鋼鐵人」小勞勃道尼就是團內大哥，在片場會布置一個休息的營地，但大家對此都沒意見，「小勞勃道尼在片場有自己的『小鎮』，那是因為他是小勞勃道尼啊，可是，湯姆霍蘭德竟然也有自己的地盤」，狂虧湯姆霍蘭德每次來拍片都搞一堆朋友來探班，安東尼則說他常聽不懂湯姆在講什麼，狂虧小蜘蛛的辛辣爆料每次都逗樂眾人，不過看得出來他們只是嘴上說笑，內心根本超寵小蜘蛛。