四大公投雖以全軍覆沒告終，但在1月9日即將投票的無黨籍立委林昶佐罷免案，其選區的台北市中正區開出「四個同意」、萬華區開出「三個同意」，讓外界也關注這是否會與罷昶案有連動關係？《中時新聞網》特別整理相關資料供讀者參考。(中正選區共有31里，而林所屬選區有21里)

前立委郭正亮27日在節目《這！不是新聞》中曾分析，指四大公投案在北市中正、萬華區投出來，同意票最高的是公投綁大選，有5萬9千多票，和罷免門檻之間大概還差2千票左右，但四大公投是政黨對決與罷免案不相同，無法據此判斷。

至於罷昶投票當日，中選會也提醒民眾，投票日於投票所四周30公尺外，若有妨害或擾亂投票之進行，或妨害民眾自由行使其投票權等不法行為，含監控行為在內，將由檢警機關依刑法第142條及第147條規定處理；同時，投票日投票所四周30公尺內，也不得有喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票之行為，以免觸法。

以下為北市中正、萬華選區的四大公投案開票結果：

★中正區

第17案重啟核四：同意：31,561、不同意：27,558

第18案反萊豬：同意：32,866、不同意：26,315

第19案公投綁大選：同意：33,267、不同意：25,936

第20案珍愛藻礁：同意：32,806、不同意：26,507

★萬華區

第17案重啟核四：同意：34,430、不同意：36,874

第18案反萊豬：同意：36,009、不同意：35,338

第19案公投綁大選：同意：36,142、不同意：35,226

第20案珍愛藻礁：同意：35,788、不同意：35,505

至於四大公投主文如下：

第17案：您是否同意核四啟封商轉發電？

第18案：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

第19案：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？

第20案：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？(即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域)

(資料來源：中選會)