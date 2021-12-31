全球人壽以「因為愛 責任在」為理念出發，不論是在疫情嚴峻期間提供同仁各項防疫物資、防疫教育、提供居家健康操指導，甚至是陪伴同仁從居家辦公後回到職場工作，透過藝術共畫來互相療癒，全方位看顧同仁身心靈，以行動表達「同仁是公司的愛與責任」，共同挺過疫情艱難的時刻。

新冠肺炎(COVID-19)疫情從2020年初開始蔓延，全世界各國近2年都籠罩在疫情與變種病毒的威脅下，該怎麼因應這場人類與病毒之間的長期抗戰，維持身體健康是基本盤，全球人壽由上而下推動守護身心健康，攜手面對疫情持久戰，更重要的是，未來甚至要學會與之共存。

從心理健康五原則出發 提供安心防疫措施

衛生福利部心理及口腔健康司公布防疫心理健康原則「安、靜、能、繫、望」，也就是「安」意指維持安全防疫措施；「靜」則指維持心理平靜，避免因接收過量疫情新聞產生焦慮感；「能」意為提升效能感，找回自己掌握生活節奏的自我控制感；「繫」指的是與外界、親友保持聯繫，保持人與人之間的關心；最後「望」則是懷抱希望，相信能齊心挺過疫情困局註。全球人壽也在這五大原則之下，隨各階段疫情警戒，提供各項對應的防疫措施，同時，在疫情期間也持續攜手加惠心理諮商文教基金會，提供內勤同仁心理諮商輔導服務，讓同仁能在艱困的疫情下，找到心靈的出口。

疫情三級警戒 六大措施加強防疫

台灣在防疫措施得宜的狀況下走過2020年，但2021年國內本土疫情轉趨嚴重，中央流行疫情指揮中心5月17日起宣布實施疫情三級警戒，建議企業開始實施上班分艙分流或居家辦公。全球人壽在疫情警戒期間，針對內勤同仁的防疫工作也從總部進出口管制、空間控管、清潔消毒、提供充足防疫物資、疫情事件調查系統、防疫溝通群組等六大措施開始著手。包含總部人員進出管制，實施空間控管，包括彈性調整總公司上班時間來分散上班人流、會議室使用人數限制並保持社交距離，儘量採視訊或電話方式開會；總公司、分公司健身房、社團暫停開放；同仁餐廳改為外帶便當販售，座位區不開放使用。

在清潔消毒方面，亦提供充足防疫物資，包括提供防護面罩、防護衣及膠質手套給全省第一線客服同仁使用；提供各部門申請總公司與異地留守辦公同仁防護面罩。此外建立疫情事件調查電子化系統，包括建置防疫疫調及緊急事件通報系統；六月底起執行每周「疫情事件調查」系統，調查同仁是否接觸確診者或國外返台之相關事項，若有須立即通報，由職安科視狀況安排快篩；並成立防疫溝通群組，並透過群組每週提供健身教練拍攝的居家健康操與防疫小常識給同仁，讓同仁居家辦公時，也可以健康動一動。

疫情降級 體適能檢測讓同仁動起來

國內疫情在中央流行疫情指揮中心等防疫團隊的努力下受到控制，疫情警戒降至二級，全球人壽了解同仁居家辦公期間較少運動，透過辦理「科技體適能檢測」活動，協助同仁了解自身體適能狀況，進而搭配健身房課程「動起來」，提升自己健康免疫力。而總公司健身房逐步開放預約制及限額人數課程，12月起解除人數限制。

全球人壽了解同仁居家辦公期間較少運動，故當疫情警戒降為二級時，重啟總公司健身房，由全球人壽健身指導員開課帶領內外勤同仁們「動起來」。（圖/全球人壽提供）

全球人壽總公司健身房重新開放，同仁踴躍使用健身房措施，包括飛輪、跑步機及各項重量訓練器材。（圖/全球人壽提供）

全球人壽表示，為照顧同仁們身體狀況，特別與教育部體育署合作，運用最新科學檢測方式，對總公司全體同仁進行檢測，幫助同仁們更加了解自身體適能狀況，重視自身健康，由於限額，開放報名後瞬間秒殺，也顯示同仁對自我健康管理的重視。

為幫助同仁們更加了解自身體適能狀況，全球人壽特別與教育部體育署合作，運用最新科學檢測方式，開放總公司全體同仁報名體適能檢測，名額瞬間秒殺，也顯示同仁對自我健康管理的重視。（圖/全球人壽提供）

雖然開放健身房，但全球人壽未鬆懈防疫措施，包括常態化消毒作業、維持防疫通報機制，週末假日有總務處職安科同仁周六日輪值；持續實施空間控管，提醒應保持社交距離，全程配戴口罩，不得飲食；疫調系統新增調查同仁接種COVID-19疫苗涵蓋率。

導入EAP方案 五大面向平衡工作與生活

全球人壽也借鑒國外經驗，為減緩同仁居家辦公後重回職場的適應問題，同時也能解決同仁生活上的煩惱與困難，自11月起導入全方位同仁協助方案（EAP），提供心理、管理、法律、理財、健康等五大諮詢服務，全方位從情感、溝通、財務、法務糾紛及健康方面，協助全台同仁達到工作與生活的平衡，提升身心靈健康。

EAP諮詢方式也採取三軌制，包括免付費電話、Email信箱、同仁身心關懷平台等方式，提供所有同仁24小時預約及專業、保密且一對一的諮詢服務，希望透過專業人員的協助下，與同仁一起攜手共創安心無憂的未來。

職場愛之語共畫 藝術療癒彼此

除了提供專業諮詢，全球人壽也特別與國立臺灣科技大學數位學習與教育研究所副教授翁楊絲茜教授團隊攜手舉辦「職場共畫探索術 藝起成為紙上魔法師」，透過「職場愛之語」共畫活動，讓同仁以藝術治療的方式療癒彼此，安放身心靈。

全球人壽表示，共畫課程的作品於台科大數位展中展示，這些作品未來也將提供給學校展出，亦希望未來有機會能進行義賣。全球人壽秉持「因為愛 責任在」理念，共同響應台科大「共畫愛之語」活動，除了療癒同仁身心靈外，也能攜手推廣讓愛融入校園與職場，在生活中無所不在，讓每個同仁都能親身感受到全球人壽「因為愛 責任在」的DNA，共同為愛、社會、公益努力。