Omicron在耶誕假期蔓延各地，多國每天新增千例、萬例，但英美等國卻不如去年緊張，隨著疫苗覆蓋率提升，加上大量民眾輕症感染，他們漸已習慣無處不在的病毒。

年末疫情一如專家預期，入冬再創高峰，12月尾聲，英國、法國、德國單日都有數萬例確診，歐陸包括德國、荷蘭，都怕疫情在假期間擴散，重新緊縮防疫政策。不過隨著各國注射2劑、3劑疫苗，還有很多人感染Omicron痊癒，部分國家對病毒的態度，已較去年放鬆不少。

●世衛警告：病毒危機未解除 醫療量能恐崩潰

BBC報導，研究已證實，Omicron比起Delta，住院率低了30～70%。台灣大學公衛學院博士張維容曾在記者會中分析，Omicron的主要突變位置中，有一段突變替Omicron加入了「一般感冒病毒」的遺傳片段，傳染力因此提高，卻也削弱了新冠肺炎症狀。

不過，世界衛生組織（WHO）在內等權威機構，至今都還沒對Omicron的低重症率、低病死率做出定論。12月29日，WHO特別警告，Omicron的危險性還是「非常高」，很可能會讓醫療量能瀕臨崩潰。他們的報告指出，上週，歐洲的新冠確診數上升57%，美國上升30%。

在西雅圖工作的台籍分析師盧小姐告訴《康健》，過去Delta變異株在美大為盛行時，身邊就常傳出親友「集體中標」情事，比如一群人到其中一人家共進晚餐，就會群聚確診，「但他們都有打疫苗，所以即使感染也都是輕症，就像得了重感冒，在家休息幾天後都痊癒了。」

旅美台人鄧先生則分享，Omicron這兩天狂襲美國，「但大家都已防疫疲勞，每天數以萬計染疫，大家還是正常生活，照樣出遊、聚餐。」他表示，美國該打基礎加強劑的人都打了、不打針的也已感染痊癒，政府和老百姓對疫情不似先前緊張。

●以色列防疫先鋒 總理強推第4劑接種

以色列的希巴醫療中心（Sheba Medical Center）宣布，替院內150位同仁施打第4劑新冠疫苗，並就這次的人體試驗結果，做出是否該打第4針的評估建議。

不過早在12月21日，以色列官方就在全球打響第一槍，建議民眾接種第4劑，建議對象包括醫護人員和60歲以上的民眾，只要打第3劑滿4個月，就該前往追加。總理班奈特（Naftali Bennett）說，第4劑疫苗將能幫以色列度過Omicron的衝擊，不再爆發大量確診潮。不過，該政策還未獲衛生主管單位的背書。

包括台灣在內，多數國家都已開打第3劑。研究已經證實，注射兩劑AZ疫苗後，3個月保護力就會開始下滑。不少國家已將第3劑接種間隔縮短為3個月，包括：英國、德國、愛爾蘭、菲律賓、沙烏地阿拉伯、南韓等。目前仍在觀望、考慮縮短的有美國（現規定為5個月），日本的追加針間隔長達8個月，正考慮縮短為6個月。

●Omicron是疫情轉捩點？專家肯認共存策略

德國漢堡大學應用科學流行病學者任捷斯（Ralf Reintjes）接受美國媒體CNBC專訪指出，Omicron可能是疫情以來，正面的一個轉捩點。

他回應主播提問說，目前還需要更多觀察，才能定奪Omicron的威脅，但各方確實都朝向「感冒化」來努力，也就是終有一天，大家都會確診（無論以何種形式）。從歷史上來看，大疫情的終結也絕非「清光病毒」，而是「縮小爆發範圍」。

種種跡象已經顯示，Omicron跟過去其他新冠病毒不太一樣，比起致人類於死地，它們似乎更想找到宿主、維持生存空間。過去我們在共存、清零政策間拔河，現在看來，共存策略應比「全面扼殺病毒」更務實一些，也更符合未來新冠疫情的發展。

回看此時中國、台灣等地，每有確診，總會引發人心惶惶，並立即實施封鎖、集體篩檢，防堵病毒流竄。但堅持「清零」的必要性還有多大？我們是否該早日啟動共存策略，練習跟病毒共生？改變的時機點，會是疫苗覆蓋率達標嗎？官方、民間應早日取得共識。