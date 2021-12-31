信義房屋太平樹孝店店長陳昱帆退伍後第一份工作就擔任房仲業務，一心希望培養專業、獲得較高的收入，更盼服務客戶一圓成家夢想。不過，因為父母對業務工作的刻板印象就是工時長、壓力大且不穩定，一度相當不認同，常希望他能去考公職，甚至直接幫他報名公職考試。為了讓父母放心，他更加努力，還選上店長，如今終於獲得父母肯定。

陳昱帆進入信義房屋今年將滿第10年，這也是他讀完企管研究所、退伍後的第一份工作。當年，考量有機會創造較高收入，且能更專精一個領域，決定從事業務工作，而之所以選擇房地產業，則是因賣保險通常要麻煩親友，自己又對賣車沒有太大興趣，反而，學習房地產的相關知識，未來不僅自己需要買房子，也許也能因為這項專業幫助親朋好友，因而選擇經營理念正向的信義房屋。

但他透露，當初父母親其實對於他念完國立大學的企管研究所，竟要去賣房子，相當不諒解，因此，媽媽常常勸他去考公職，甚至逕自幫他報名公職人員考試，「但我其實都去帶看，根本沒去考試！」雖然堅持自己想走的路，但始終無法讓父母放心，令他承受極大的壓力，尤其菜鳥時期，經常背著廣告牌子到菜市場發派報，雖然本身不以為苦，但內心都會忍不住想到，假設爸媽看到自己這副模樣，恐怕會相當不捨，甚至更加反對。

從事業務2年7個月之後，陳昱帆憑藉著優異表現選上店長，這時父母才略微放心，但偶爾還是會叨念著希望他放棄房仲業務的工作；後來，偶有新聞媒體採訪他對房市新聞的分析與見解，將報導傳給父母看，加上從業時間拉長，也在信義房屋娶妻生子，成家立業，工作表現逐漸穩定，終於慢慢獲得肯定。

為什麼家人不支持，仍要堅持在這條房仲之路上？「這是一份真正可以幫助別人的工作！」陳昱帆分享，剛入行時，遇到一位媽媽來店想找出租的房子，一問之下原來也有售屋需求，原來，因為現在住的房子是一戶屋齡3、40年的公寓5樓，本身屋況不錯，社區本身條件卻很差，老舊之外，周邊環境也較複雜，她獨自帶著幼兒園年紀的孩子，丈夫因故不在了，希望能帶孩子搬到好一點的環境。

由於當年還沒有實價登錄，陳昱帆回憶，這位媽媽看起來相當無助、茫然，一來不曉得房子到底值多少錢？有人會想買這種條件不好的房子嗎？二來更不曉得售屋的流程，擔心被騙。因此，當時他將附近行情客觀如實整理給對方，並詳細說明服務的流程、討論售屋及租屋的計畫，最後也順利以合理價格售出房子。

「我們要搬去有電梯的新家了，這樣你以後不用再爬樓梯了唷，你有沒有謝謝這個哥哥？」陳昱帆說，當簽完約，聽到這位媽媽這樣跟她的孩子說，「沒有體驗過的人聽起來很像八點檔劇情，但這種客戶真心的感謝，這種幫助別人的成就感，就是能讓我們常保熱情與動力的泉源！」

陳昱帆說，選上店長後，從服務客戶變成服務同仁，但無論對象是客戶還是同仁，對他而言都能獲得成就感，尤其看到同仁從新人變得獨當一面，分店默契慢慢培養出來，可以一起爭取榮譽、一起成長、互相補位解決問題，而且還能都喜歡來上班。例如最近疫情嚴峻，部分同仁有居家上班的需求，基於雙方長期培養的信任，相信同仁在家也會認真做好工作，果然這位同仁6月初一返回工作崗位立刻簽約成交；又或是他希望分店同仁都能培養對房市的敏銳度及良好的口條，1年多來每天請大家輪流研討一則房市新聞，慢慢發現同仁無論分析能力及內容都有所成長，自己也在過程中吸收更多時事及觀念新知，都是最大的成就感。