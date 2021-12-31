2022年食品價格將繼續上漲。

衛生紙、泡麵、速食業者接力漲價，民眾荷包大縮水，不過遺憾的是，美國有線電視新聞網（CNN）指出，2022年物價仍將持續上揚，包括玉米、可可粉、糖等3大民生食品的價格仍將上漲。

CNN指出，被壓抑的需求、高昂的運輸成本、化肥成本、以及惡劣天氣，都可能繼續支撐玉米、可可粉、糖等3大食品物價，即便部份經濟體的通膨程度下降，全球物價仍降不下來。

荷蘭合作銀行（Rabobank）農業商品分析師馬格多維茨（Michael Magdovitz）表示，「我們預期價格仍維持高位。」

CNN指出，聯合國糧農組織糧食價格指數（FAO Food Price Index，FFPI）今年攀至10年新高，新冠疫情造成的混亂，包括勞動力短缺、貨櫃不足等，在需求激增的同時也增加了生產商的成本，乾旱及洪水等惡劣天氣讓情況更惡化。

金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）指出，玉米期貨價格較年初上揚28%，小麥價格上揚24%，咖啡價格飆漲超過80%。

報導指，運輸成本近期雖稍微下降，但並不會改變整體物價上漲的藍圖。

馬格多維茨指出，疫情之前，消費者是根據需求來採買農產品，疫情爆發後需求激增，買家後悔沒有囤積足夠多的庫存，因此如果價格下跌，許多買家將會急著填充庫存，屆時將會限縮價格下滑的幅度。

農產品的另一個問題是生產者無法迅速擴大增產，難以迅速擴大耕地或提升產量；另外還要考量到氣候，馬格多維茨說現在反聖嬰現象的影響很大，導致大豆價格上漲，明年也可能持續出現水災、乾旱等極端氣候。

除了氣候，包裝成本、運輸成本、工資等也都上漲。