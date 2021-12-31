全台房價居高不下，讓許多年輕人哀號距離買房的夢想越來越遠，有位28歲男網友就發文感嘆自己年薪65萬，工作5年已存200萬，但還是買不起房，沒想到網友卻心酸喊道，「已經很厲害」、「我連2000塊都沒有」、「年薪100也沒有你存得多。」

該名網友在臉書社團《爆怨公社》發文表示，年薪65萬一個月只花1萬2而已，扣除孝親費、日常生活開銷，並有穩定股票投資，工作5年雖然存200萬，但還是買不起房，實在窮得可憐。

此外，原Po也貼出每月支出分析圖，可以看到7月花1萬、8月1.27萬、9月9000元、10月1.4萬4000、11月1萬及12月1.5萬，等於近半年來平均一個月只花1萬1787元。

文章引起網友們熱烈討論，不少網友稱讚他相當有毅力，「工作五年存200多萬，已經不知道贏翻多少人了」、「8歲能存到200多萬要知足了，代表你有很強的意志力不會亂買東西，買房也有很多層面需要顧慮到」、「撐到最後就是你的，你已經打趴一堆人」、「撐到最後就是你的，你已經打趴一堆人。」

不過，還是有網友認為，原Po買房應該要先求有再求好，200萬當頭期款綽綽有餘，「不想買的永遠不會買，1000萬的買不起可以買500萬的，再買不起可以買300至400萬的」、「覺得還是可以買房，放在銀行只會越來越薄」、「兩百萬，存銀行你永遠買不到」、「我28的時候跟你一樣，因為買狗狗幣而翻轉人生，現在在幣圈一個月20-30萬收入，才有辦法買房買車庫的，加油，真的要會投資，不然永遠都是別人的賺錢機器。」