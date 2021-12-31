咖啡免費添加燕麥奶！最近燕麥奶當紅，成為時下流行的健康飲品，不過，真有這麼神奇嗎？營養師提醒，燕麥奶屬於「全穀雜糧類」，主要成分為澱粉（碳水化合物），含有豐富的水溶性膳食纖維，但含鈣量少，且蛋白質不多，如想補鈣、蛋白質，還是應該選擇牛奶。

●國人常喝的3大健康飲品 燕麥奶、牛奶、豆奶比一比

營養師蔡孟融表示，燕麥奶是將燕麥以水浸泡後，加水磨成漿、煮沸、過濾製成，有些燕麥奶產品會使用酵素水解改善質地，或額外添加油脂、食品添加物等成分，讓口感與牛乳更相近、品質更穩定。

而俗稱豆漿的豆奶則為「豆魚蛋肉類」，將黃豆浸泡於水中，磨漿、分離豆渣、煮沸而成，主要提供蛋白質，為傳統華人社會最常見的早餐主角之一。

至於牛奶，則屬「乳品類」，乳牛分泌的乳汁，經殺菌等步驟處理後，即可飲用，營養成分較多元，可提供碳水化合物、蛋白質、脂質，是很好的鈣質來源。

●缺鈣者光喝燕麥奶 無法補充所需營養素

燕麥奶、牛奶、豆奶為國人常喝的3大健康飲品，該如何選擇呢？台安醫院營養師劉怡里建議，應與其他食物搭配，例如，燕麥奶只能提供微量蛋白質，可搭1顆水煮蛋或茶葉蛋。

豆漿則因缺乏澱粉，早餐如果飲用豆漿，則可搭配地瓜、饅頭或三明治。而牛奶營養較為均衡，包括碳水化合物、脂肪、蛋白質、鈣質，相當適合老年人、兒童、青少年飲用。

值得注意的是，燕麥奶是從全燕麥粒中提取的植物奶，但並非奶類，其卡路里和脂肪含量，往往高於牛奶，但蛋白質含量則低於牛奶，僅約3分之1，鈣質含量更少。劉怡里表示，缺鈣者光喝燕麥奶，無法補充所需營養素。

●牛奶、大豆屬於過敏原 不是所有人都適合飲用

蔡孟融提醒，在喝燕麥奶時，應需注意1天攝取的醣類總量，避免身體造成負擔。高齡者、減重者等常有蛋白質攝取不足的狀況，建議多喝豆奶與牛奶。

另外，牛奶、大豆屬於過敏原，有些人不宜飲用。再者，喝豆奶容易產生脹氣，乳糖不耐症者則應避免飲用牛奶。腎功能不佳者必須限制蛋白質攝取，應該謹慎飲用豆奶與牛奶。

食藥署表示，燕麥奶、豆奶、牛奶的營養成分不同，民眾選擇時，應注意均衡攝取營養素。開封後都儘速飲用完畢，或放置冷藏保存；大包裝飲品則避免對口飲用，以免口中細菌汙染飲品。