疫情趨緩後看房人潮回流，房市熱區之一的土城暫緩重劃區在捷運萬大線興建中，日月光廣場以及土城醫院進駐等利多加持下，前景一片看好，再者政府推出房地合一稅，以及缺工缺料的情況仍然嚴重，都使建案成本墊高，間接導致區域房價從2019年的3字頭爬升至5字頭，成為許多建商布局的熱門地點。

知名品牌建商「台信建設」經營新北多年，近期在土城進行造鎮計畫，繼前兩案推出的「台信樂晴市樂郡區」和「台信樂晴市樂多區」取得銷售佳績之後，第三期的「台信樂晴市心晴天」延續超高買氣，目前所剩戶數無幾，全案進入倒數。

去年土城醫院進駐，為當地帶來完善醫療資源，也吸引不少民眾在附近置產。(圖/中時新聞網攝)

【位處土城重劃區房價凹陷帶 台信心晴天價格優勢明顯】

負責「台信心晴天」現場銷售的專案經理關智謙表示，位在自然保護區第一排，享有萬坪樹海創造出來的大棟距，同時擁有德林科大生活圈與清水家樂福商圈，兼顧生活機能與居住環境品質，交通部分則有北土城交流道以及未來即將通車的捷運萬大線，讓往來雙北更加便捷，而去年土城醫院進駐，則為居民帶來完善的醫療資源。

以目前土城房市熱銷情況，顯示買房剛性需求穩定，每坪開價約落在5字頭，而「台信心晴天」剛好處於房價凹陷地帶，未來補漲空間大。現階段每坪開價介於44~50萬之間，對於精打細算的購屋族來說，是一個高CP值的選擇。

台信心晴天在產品規劃上經詳加琢磨，採用國內外知名品牌建材及內配。(圖/業者提供)

【台信心晴天嚴選品牌建材 個案表現亮眼】

台信建設秉持一貫的傳統，在產品規劃上經過嚴格琢磨，「台信心晴天」的內部格局有二房與三房兩種房型，25坪的2+1房即附有雙套衛浴，而35坪的房型則享三面採光。建材與內配部分則包括Kronotex原裝進口木地板、Hans精品廚櫃、長庚生技活水、Pannasonic國際牌暖風機、TOTO衛浴設備、林內廚具，以及AMICA烘碗機，均為國內外知名品牌，讓未來的住戶能享有優質的居家環境。

【台信建設土城造鎮計畫迴響佳 未來布局受矚目】

早期以土地開發起家的台信建設機構，深耕新北近30年，在三重、蘆洲一帶都有他們的產品，除了建設公司以外，台信也將觸角延伸至其他領域，如位三重新寶產後護理之家，餐廳部分則有蘆洲八盛精緻日本料理，以及羅東的童媽吉親子飯店，未來住戶去旗下產業消費，可望享有優惠。

而隨著台信建設在土城暫緩重劃區第一、二期的建案完銷，第三期「台信心晴天」目前也僅剩下20多戶，不少消費者也好奇，未來是否繼續在土城推案？答案是肯定的，台信建設預計在明年下半年持續推動造鎮計畫，發表台信樂晴市第五期新建案，讓首購族與換屋族充滿期待。