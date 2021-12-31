星座運勢網站「蘇米的星座館」分享，金牛座、巨蟹座、處女座、天蠍座在2022年桃花運最旺，感情之路非常順遂，單身的人能找到優質對象，並與對方墜入愛河，有伴的人彼此關係更緊密，度過甜蜜幸福的一整年。

▍1.金牛座

金牛座性格穩重，面對愛情的態度很認真，但是不擅長表達感情，有時會錯過好緣份。在2022年桃花運增旺，春季穩定成長，4月之後感情方面會有明顯的進度，可以用「蓬勃發展」來形容，與曖昧對象的互動變得頻繁，有望與對方進入交往關係。在6月至8月期間，受到土星影響，會讓感情的敏銳度降低，與心儀對象相處時一定要特別注意對方的變化。

▍2.巨蟹座

巨蟹座在2022年桃花運很旺，前三個月相對來說比較平靜，如果身在一段無心經營的關係中，可以在這段時間提出分手。2022年談戀愛最佳時機出現在4月之後，年底金星在巨蟹的愛情宮照拂，越來越知道自己在感情中真正要的是什麼，受到金星影響，魅力提升，遇見好桃花的機會變多，好好抓住機會就能找到優質的心動對象。

▍3.處女座

處女座在2022年會有明顯的成長，而且手邊機會變多，有伴侶的人，2022年最初幾個月會將心力用於修復關係之上，5、6月可能會面臨一些考驗，如果能夠克服困難，兩人的關係將會更緊密，彼此更深愛對方，變得更加甜蜜。單身的處女座，若有表白計畫，可安排在4月之後，能讓成功機率大幅提升，你的心儀對象可能來自於朋友之中，從友誼昇華為愛情。

▍4.天蠍座

天蠍座在2022年受到木星的庇佑，能找到真愛，徹底享受愛情的滋潤，整年和伴侶過著幸福快樂的生活。5月時受到火星影響，將會有衝勁去追求自己想要的東西，渴望把幸福主導權握在手中，如果身邊有伴侶，會對他做出承諾，年末時彼此關係會更加親密，兩人對未來更有共識，把對方視為終生相伴的人，安全感十足。