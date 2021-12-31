正常情況下，健康成人會從40歲過後，或多或少或長出白髮。尤其日常的情緒壓力、睡眠不足、飲食失調、缺乏運動讓血氧不足，都會影響黑色素細胞功能，降低DNA修復能力，讓頭髮越來越難長出黑髮，甚至髮質也變得易斷而疏鬆。中醫師黃胤誠表示，從白髮長的位置，也可以看身體哪裡出問題。

頭頂狂冒白髮恐肝出問題？中醫揭2大頭髮迷思 靠吃找回茂密黑髮。(影音來源/中時新聞網曾信翰製作)

●白髮生長 男女不同

一般來說，白髮生長的過程，男女也略有不同。一般男性會先從兩邊鬢角開始冒出白髮，然後從頭頂延伸至頭頸、鬍子，以及身體其他部位。至於女性通常由髮線中間（即頭頂分線）開始往外生長。

除此之外，黃胤誠中醫師指出，身體不同的區塊會對應不同的經絡，因此如果白髮以頭頂最多的話，要多注意的肝與腎的運作。如果白髮多分布在前額或兩鬢的話，要注意膽經或者脾胃。

●越染頭髮白得越快？專家解析

細胞分子生物學專家黃琇琴也曾在受訪時指出，相對來說，白髮通常就只能靠染髮恢復髮色，但矛盾的是，染髮劑對頭皮毛囊傷害大，會破壞頭髮的黑色素細胞。這就是常使用染髮劑的人，會覺得白頭髮越長越快、越長越粗的原因。

●意外收穫？中醫見證:頭皮針灸處長出黑髮

黃胤誠中醫師表示，眾所皆知的何首烏，就是對黑髮有助益的天然成分。另外藉由針灸讓頭皮氣血通暢，竟然也有長出黑髮的效果。

黃醫師指出，曾有多位6、70歲的中風患者，到院接受頭皮針灸，主要是要讓頭部活絡，結果有好幾位患者頭部的針灸位置，竟然陸續冒出黑髮，患者也覺得不可思議。

●5招養出一頭黑髮

中醫認為，腎主「黑」，因此黑色食物大多能補益腎精。想要保持髮色烏黑，首先在日常飲食中可加入黑色食物，如黑芝麻、黑木耳、黑豆、紫米等。尤其秋冬季節補充黑色食物，護腎功效甚佳。

(資料來源/《吳明珠教你養好腎》、《40位中西醫嚴選健康食物》時報出版、《天然植物營養素》/臉譜出版 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

除此之外，下列四點也要注意：

1.充足睡眠，每天睡滿6-8小時。

2.不隨意減重、斷食或偏食，以免營養不良。

3.規律運動，放鬆身心，壓力常是掉髮與白髮的重大關鍵。

4.以梳子或手指，由前往後梳頭，按摩頭部穴道，促進血液循環。

醫師也建議，如果頭皮某一區域頭髮變白、掉髮的狀況特別明顯，也可在這個地方加強按摩頭皮，不過注意要以指腹按摩，力道不要太強。只要用對方法勤加保養，找回黑髮於時不晚。