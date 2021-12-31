「克菌寧乾洗手」售價貴1倍大發災難財 檢調搜索寶齡富錦公司帶回總經理3人

士林地檢署嚴查不肖業者哄抬防疫物資，發現上市公司寶齡富錦生技公司的「克菌寧乾洗手」，產品去年3月19日列為防疫物資後，銷售給新、舊經銷商的售價不同，針對新客戶提高1倍之多，檢察官30日指揮調查局搜索寶齡富錦公司、工廠等2處，帶回總經理江宗明、張姓主管、劉姓業務等3人，依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》偵辦。

檢調指出，寶齡富錦生產的「克菌寧酒精性乾洗手75％」主要銷售給醫院、診所使用，經政府公告列為防疫物資後，銷售給舊有的長期客戶價格不變，但新加入訂購的客戶，定價高出1倍。檢調認為，成本沒有上升，售價暴增1倍，涉有乘機哄抬物價大轉災難財之嫌。

疫情爆發後政府為了穩定防疫物資物價，衛福部協同關務署調降酒精稅金，從原本的20％下降到10％。檢調指出，若寶齡富錦生技生產的乾洗手，稅金成本下降1成，卻提高售價1倍，涉違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第12條，最高可處5年徒刑，併科500萬元罰金。

調查人員30日上午搜索寶齡富錦生技公司位在南港的總部，以及位在桃園的生產工廠，帶回總經理江宗明等3名被告，以及1名證人到案，查扣公司帳冊、報表。寶齡富錦下午1點26分發布重大訊息，全力配合檢調，對公司業務並無影響。