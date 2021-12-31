藝人瑞莎近年花費不少心力，積極培育台灣韻律體操人才，未料日前遭選手家長控訴她宣稱無償教學及自掏腰包培育選手全非事實，質疑瑞莎斂財而引發爭議，而瑞莎昨（30日）深夜就發文，針對「無償教學」做出說明。

瑞莎表示不收費的原因有3點，第一，她的目標是「好成績」，所以選手一定要很認真訓練，「我們每幾個月就有選拔， 保留學習最快，最適合練韻律體操的孩子們， 新孩子來的時候我們也是先試試一個月， 看看孩子們適不適合，能不能適應」。

第二點，她不會用這個做生意，最後一點，則是瑞莎認為有些孩子很有天份，但家中經濟狀況可能無法負擔，導致孩子們無法走這條路，「我們希望孩子們都有一樣的機會。」

瑞莎坦言，不收費的做法會讓有些人不開心或是不舒服，但她還是希望能盡量讓每個喜歡韻律體操的孩子們都能夠有機會，「我也不知道我們還會有辦法不收費多久， 但能撐多久就撐多久，我就盡力。」最後瑞莎也說只有她自己是沒辦法做到的，謝謝大家一直以來的支持。