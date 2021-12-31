疫後毛孩經濟快速成長，根據內政部和農委會統計，2020年下半年全台犬貓數首度超過15歲以下孩童數，在台灣毛孩數量已比幼童數量多，相關產業也因此蓬勃發展，其中能夠為忙碌上班族、毛爸媽「托育」的寵物安親班也因而成立，如位於大直的毛樂地Puppy Maolody寵物學校，即推出頂級的毛小孩服務內容與訓練課程，訴求為毛爸媽們提供放心養育毛孩的場域。

毛樂地Puppy Maolody寵物學校也為毛孩提供敷臉、護膚等服務。（毛樂地Puppy Maolody提供）

身為小型犬專屬寵物學校，毛樂地Puppy Maolody寵物學校除會根據毛孩自身的狀況，設計課程、活動肢體，學校一樓也有販售毛孩生活用品，另外也會配合節日推出相關活動，如敷臉、燙頭髮、做造型、Spa按摩等，盼能提供每隻狗狗尊榮服務。

毛樂地Puppy Maolody寵物學校也為毛孩提供美容服務。（毛樂地Puppy Maolody提供）

毛樂地Puppy Maolody寵物學校校長毛幼芳表示，其實學校主要客層除工作、生活較為忙碌的上班族外，也有不少家長是為了讓毛孩社會化，故校方也會透過每隻狗狗的個性，循序漸進地輔助新學員融入，每天設計不同課表，同時也提供家長客製化的正向訓練的課程，以及寵物監視服務，讓主人想念自家狗狗的時候，可以透過遠端觀看狀況更安心。