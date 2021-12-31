2021年最後一個工作日，台灣大哥大周四（30日）晚間突宣布併購台灣之星，預計發行2.82億新股，以台灣大30日收盤價100元計算，等同282億元吃下台灣之星，投下一顆業界震撼彈。台灣之星董座林清棠也向全體員工發布內部信，說明和台灣大哥大合併一事。

台灣大哥大昨晚7點召開重訊記者會，宣布將以發行新股方式和台灣之星合併，換股比例為每1股台灣之星普通股換發台灣大哥大0.04508股普通股，預計發行2.82億新股，合併台灣之星。

林清棠在公開信中則指出，身處的市場與環境正快速變化，台灣之星所面對的挑戰已逐步轉變成持久戰及團體戰，所需資源也越來越多，然台灣市場縱深有限、競爭激烈，電信業者間的整合是趨勢，而現在是一個很好的時間點。

林清棠續指，台灣之星與台灣大哥大在網路頻譜、通路及各項營運資源上都具有高度可互補整合性，雙方在合併後可創造更多的綜效和價值，形成5G台灣隊，總共100MHz 3.5GHz頻寬，為業界最大之5G中頻容量；合併完成後用戶加總共980萬用戶。

台灣之星董座林清棠給予全體員工全文如下：

各位台灣之星的同仁，大家好！

我要跟各位同仁宣布一項重要的消息，稍早公司舉行董事會通過了台灣之星與台灣大哥大兩家公司的合併案，雙方已完成合約簽署，合併後台灣大哥大為存續公司，台灣之星為消滅公司，未來合併作業仍需要政府主管機關審核通過方能完成。

回顧過去七年，我們共同經歷許多嚴峻考驗，也完成許多艱難的任務，台灣之星月租用戶數較2014年開台時成長近三倍、超越亞太成為市場第四大業者、EBITDA轉正、成功競標5G頻譜，這些辛苦打拼的日子歷歷在目，所有主管與同仁在各自所負責的領域，追求卓越，挑戰自我，台灣之星至今所累積的這些成績，是大家將努力發揮到極致所獲得的成果，在此我代表股東及董事會感謝大家長久以來的付出與貢獻。

我們所身處的市場與環境正快速變化，台灣之星面對的挑戰從過去的快速戰，已逐步變成持久戰及團體戰，伴隨5G網路覆蓋愈來愈密集，持久戰及團體戰所需要的資源越來越多，但台灣市場縱深有限、競爭激烈，電信業者間的整合是趨勢，現在應該是一個很好的時間點驅動市場整合；台灣之星與台灣大哥大在網路頻譜、通路及各項營運資源上都具有高度可互補整合性，在這種背景下，兩家公司的合併未來可創造更多的綜效和價值，我相信這是一個正向發展與決定。展望未來，不論是在數位匯流發展及5G應用，兩家公司合併後形成5G台灣隊，總共100MHz 3.5GHz頻寬，為業界最大之5G中頻容量；合併完成後用戶加總共980萬用戶，形成大型業者經濟規模，將更具有市場競爭力。

在走向合併的過程中，公司會維護並確保每一位同仁權益，但仍有許多工作與挑戰需要我們堅守崗位，並一一執行與克服問題，再次感謝各級主管及所有同仁們過去多年來的貢獻，也期待我們一起迎向未來的新階段！