法國今天通報，過去24小時新增20萬6243例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，連續兩天突破20萬大關。

路透社報導，法國昨天通報新增20萬8099起病例，創下紀錄新高。衛生部長維宏（Olivier Véran）示警疫情「大浪潮」來襲。

法國12月初單日確診數字還不到5萬例。（譯者：楊昭彥）1101231

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