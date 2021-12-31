法國面臨疫情大浪 連兩天確診破20萬例 04:022021/12/31 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 法國面臨疫情大浪 連兩天確診破20萬例。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國今天通報，過去24小時新增20萬6243例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，連續兩天突破20萬大關。 路透社報導，法國昨天通報新增20萬8099起病例，創下紀錄新高。衛生部長維宏（Olivier Véran）示警疫情「大浪潮」來襲。 法國12月初單日確診數字還不到5萬例。（譯者：楊昭彥）1101231 陝西連續5天本土病例破150例 西安確診數已破千 英單日逾18萬人確診 再創新高紀錄 #法國 #20萬 #確診 #通報 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 COVID-19疫情全球發燒 歐美多國單日確診衝新高 14:302021/12/30 國際 《國際社會》法國確診者衝高20萬人 英國感染數再創新高 10:512021/12/30 財經 過去7天日均確診破100萬例 疫情爆發以來首見 23:282021/12/30 國際 機員人數確診Omicron飆升 捷藍暫停約1280個航班 20:562021/12/30 財經 台鐵春節票開賣 9小時賣出20萬張 12:172021/12/30 生活 北市旅館爆3例確診疑群聚 黃珊珊曝這三天重疊 明環境採檢 16:292021/12/30 生活 5年首見 那指2021漲幅恐輸標普 04:102021/12/30 全球財經 專家傳真－虎嘯聲昂吟太平 04:102021/12/30 專題周報 《國際社會》單日確診首破2萬 澳洲放寬檢測隔離規定為經濟續命 16:142021/12/30 財經 瑞穗天合國際觀光酒店覆盆子歌劇院蛋糕 獲法國坎城甜點大賽年度創新獎金牌 14:192021/12/30 財經 醫療檢測、疫苗類股 長線聚光 04:102021/12/30 投資理財 國際熱門新聞 拜登今年慘兮兮 CNN：2022連這絕招都沒得用 - 國際 過去7天日均確診破100萬例 疫情爆發以來首見 - 國際 - 中央社 路透統計：俄逾65.8萬人染疫病歿 躍居全球第2多 - 國際 - 中央社 美新冠肺炎再大爆發之際 傳「防疫隊長」退休能每年爽領千萬 - 國際 北京貿易報復 立陶宛靠歐盟拯救？ 美媒：根本沒用 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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