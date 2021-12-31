近日傳出蔣夫人的姪女、人稱「孔二小姐」的孔令偉因一封股東會出席通知書，發現可能還有一筆市價約1700萬元的股票遺產，讓外界再度議論起這位已去世多年的蔣宋家族成員。外界都知道孔二小姐生前個性專斷跋扈，非好聚斂財富之人，這筆遺產金額並不多，之所以受到議論，仍是與她做為蔣宋家族成員的身份有關，許多人還沉浸在數十年前社會流傳「孔宋家族」搜括國庫大量錢財據為已有的謠言當中。即便後來證實所傳不實，但相信這些傳言的人仍對此津津樂道。

孔二小姐在彌留之際，國稅局曾查到其戶頭中出售價值約1億3000萬元的股票，目前傳出的剩餘股票可能是原股所孳生股息，在她去世後才配發，但若換算至她去世當年的股價，價值就更少了。由於國稅局的認定孔二小姐遺產總額應高達2.8億，唯一的遺產繼承人、她的姐姐孔令儀若要繼承，還得先繳交1.57億的稅金與罰款。與目前發現的這些股票一樣，如果不繳清補稅與罰款，其遺產將歸入國庫。

蔣宋美齡（右2）與孔令偉（左2)3兄妹。左1為孔令侃，右1為孔令傑。（圖／網路）

數十年來有關孔宋家族財產的傳言猶如民間傳奇故事一樣，其中誇大的成份居多。孔二小姐個性雖跋扈，卻不愛財，否則以其受蔣宋美齡之信賴，真要聚財就絕非此數。坊間傳言可能有大量財富以他人名義存於國外，以孔二小姐不與人親近的個性，把大量財富託付友人也是難以想像的。而社會上會有這種種的傳言，多半是受了當年流傳的民國「四大家族」說法的影響。殊不知她經常視財富如無物，以其當年權勢有這麼幾億台幣的財產並不算多，許多為她工作下屬的身家都可能是她的數倍之多。

蔣宋美齡晚年曾回台灣參加活動，孔令偉（右3)一直隨伺在側，但未想到她竟比蔣宋美齡先去世。（圖／黃子明攝)

孔二小姐則是孔祥熙與宋美齡的姐姐宋藹齡所生的4個孩子中排行老3。由於蔣宋美齡膝下無子，因此對孔二小姐特別疼愛。但是孔二小姐個性蠻橫好強，又喜著男裝，不准別人叫她「二小姐」，得叫「二先生」。她在大陸時橫行霸道出了名，許多民國政壇上為人津津樂道的傳言都與她有關。

孔二小姐是民國時期所謂「四大家族」聯姻下的後代，「四大家族」指的是蔣、宋、孔、陳4個家族，他們在20世紀上半葉控制中國政治權力與經濟命脈，分別以蔣中正、宋子文（行政院長，宋藹齡與宋美齡的兄長）、孔祥熙（財政部長，宋藹齡的丈夫），和陳果夫、立夫兄弟（掌國民黨黨務）為4個家族的代表。此一說法最早來自於中共早年領導者瞿秋白在1920年提出，但起初並不流行，一直到國共內戰時期中共中央的理論家與文膽陳伯達撰寫《中國四大家族》一文，指稱「四大家族」借抗戰為名斂財，獲得了多達200億美元的財富，這個說法還透過中英文媒體與書籍的鼓吹，在當年信息不流通與因戰亂而民不聊生的社會裡很快地廣為傳播與接受。有人還為此編了順口溜，稱當年四大家族把持中國政治經濟，形成了「蔣家的天下，陳家的黨，宋家的姐妹，孔家的財」，在美國媒體的推波助瀾之下，最後連美國總統都相信蔣中正主政的中國是個獨裁政府，而援助中國的抗戰物資多數都被孔宋家族侵吞為私有。

由於蔣宋美齡膝下無子，因此對孔二小姐特別疼愛。孔令偉也成為蔣宋美齡最親近、最信賴的親人。圖為孔令偉時與蔣中正夫婦在一起。（圖／網路）

「四大家族」的說法讓當時國民政府失去中國民心與美國朝野的支持，後來國民政府退守台灣與中共對峙多年，這些當年的歷史人物逐漸逝去，許多史料也陸續公開，大陸、台灣與美國的學術界深入研究與考證後，對當年流傳說法做出大幅度的修正。現在中美台學術界都認為，蔣家與陳氏兄弟所獲得的財產實際上微不足道，孔宋雖然是大財團，但他們原本就是靠著經商發了大財，有些政府的財務還獲得他們的協助，雖然以權力之便讓家族生意獲利，但仍在資本主義商業活動的範圍內，並非侵吞國家財產。

孔二小姐個性蠻橫好強，恃寵而驕，平時喜著男裝，她在大陸時橫行霸道出了名，許多民國政壇上為人津津樂道的傳言都與她有關。（圖／網路）

在美國史丹福大學胡佛研究所所藏張嘉璈檔案中，還發現了1939年日本特務機關調查國民政府官員在上海外國銀行存款的秘密報告，報告顯示，蔣介石擁有資產6639萬（809萬美元）、宋美齡3094萬（377萬美元）、宋子文5230萬元（637萬美元）、孔祥熙5214萬（635萬美元）。這是日本政府情報機關調查，並無政治宣傳作用，被學術界認為是比較可信的資料。這些數字顯然與當年流傳的數百億美元說法有極為巨大的差距，足證孔宋家族雖然富裕，沒有傳言中那麼誇張。

孔二小姐（前左1）是孔祥熙與宋美齡的姐姐宋藹齡所生的4個孩子中排行老3。由於蔣宋美齡膝下無子，因此對孔二小姐特別疼愛。（圖／網路）

對孔二小姐來說，既生於富裕家族，又是政治權力中心的親屬，錢財對她來說並不重要。加上她終生未婚，亦無膝下，大量財富對她來說毫無意義。她自1955年來到台灣，即便其他親人都在美國，但她卻未再離開台灣，最後幾年幫著蔣宋美齡守著圓山大飯店，為的是維護孔宋家族最後一點顏面，那一點錢財哪是她看在眼裡的。