《綠也掀桌》

2022年台北市長選舉，國民黨以立委蔣萬安呼聲最高，民進黨方面一度傳出可能派出前副總統陳建仁或衛福部長陳時中參選，雖陳建仁已否認有參選之意，但外界對此傳言仍議論紛紛。難道是有人不想讓陳時中選台北市？前民進黨立委郭正亮對此表示，的確有很多人在試不同的民調，年齡則是陳時中的「一個坎」；目前還傳出一種聲音，陳時中去參選桃園市長，但也傳出桃園市長鄭文燦屬意由駐美代表蕭美琴「接班」。

針對民進黨2022年選情，主持人許甫29日在中天政論節目《綠也掀桌》問到，台北市長人選有人拋出陳建仁，是有人不想讓陳時中選嗎？郭正亮表示，的確有很多人在試不同的民調，陳建仁在2020立委選舉時輔選過很多人，都很歡迎他。可是他畢竟當過副總統，他也70歲了。台灣的市長制度從決策到執行，都需要引導，陳建仁是這樣的人嗎？還有台北市民不會質疑高端嗎？不過，他本人也沒參選意願。

郭正亮接著表示，陳時中也是同樣的問題，明年69歲了，年齡都是「一個坎」。台北市民會在乎市長年紀，他真的有優秀到這樣嗎？像柯文哲第一次當選台北市長時才55歲。

郭正亮指出，目前還有一種聲音，是陳時中去參選桃園市長，因為桃園真的找不到人選，桃園市長鄭文燦傳屬意駐美代表蕭美琴，但是蕭美琴不可能。

郭正亮認為，陳時中的民調是領先的，不過他個人的意願是台北市，也不能說陳時中一定會贏。綠營應該也有人想選台北市，比如前交通部長林佳龍，如果提名他，他一定願意選，就看要不要給他機會。目前參戰人選要到明年3、4月才會明朗。