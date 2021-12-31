氣象局今晨針對4縣市發布低溫特報。（圖／翻攝自氣象局）

受東北季風及輻射冷卻影響，氣象局今發布低溫特報，苗栗縣、南投縣、雲林縣與嘉義市有10度以下氣溫發生機率。氣象專家吳德榮透露，今晨最低溫出現在苗栗公館鄉10度，今晚跨年至元旦清晨，新竹到台南一帶恐下探11度，提醒民眾注意保暖；另許多人期盼的元旦曙光，因為北海岸與東半部雲層多，可能不利迎曙光的活動。

吳德榮今在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」提到，今晨5時06分本島平地最低氣溫依序為苗栗（公館鄉）10.0度，南投（中寮鄉）10.1度，新竹（峨眉鄉）10.3度；其他各地區平地最低氣溫為北部（新北雙溪區）12.7度，南部（台南後壁區）11.1度，東部（宜蘭三星鄉）13.1度，台北市（文山區）14.0度。

吳德榮指出，根據最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今（31日）、明（元旦）早晨受乾冷空氣影響，白天北台涼冷、中南部舒適，早晚各地偏冷；西半部晴時多雲，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨的機率。今日各地區氣溫：北部13至19度，中部11至25度，南部12至27度，東部13至25度。

今晨最低溫剩10度。（圖／翻攝自氣象局）

吳德榮也說，跨年夜至元旦晨，各地區的平地最低氣溫大約會落在13至15度；因「強輻射冷卻」，元旦清晨新竹以南至台南，部分平地氣溫仍可降至11度以下，提醒民眾注意保暖；北海岸、東半部雲層多，偶有局部短暫雨，不利迎曙光活動。

吳德榮表示，元旦上午起冷空氣減弱，氣溫略回升；西晴、東偶有局部短暫雨，到了元旦晚上至周日（2日）另一小股東北季風影響，大台北亦有局部短暫雨的機率，北台偏涼，中南部舒適早晚涼。下周一至周三(3至5日)東北風減弱，天氣逐日漸升，西半部晴朗、晨間有霧，東半部偶有局部短暫雨的機率。