由林昶佐擔任主唱的閃靈樂團。(圖/中視提供)

2022年1月9日為台北市第5選區（中正、萬華）林昶佐罷免案的投票日，備受政壇關注。罷免林昶佐總部指出，他們近期都會在捷運龍山寺站出口宣傳，大家手持最新口號「回去唱歌啦」，呼籲林既不適任就該回去當歌手，也盼能獲得更多選民關注，大家集結聲勢讓林出來面對。此口號一出獲不少網友讚賞，認為相當傳神。

罷免林昶佐總部30日在臉書粉絲專頁發文表示，他們動員大批人力集結在捷運龍山寺站，大家手持著最新口號「回去唱歌啦」牌子，就是為了讓林昶佐知道，大家之所以會站出來，就是希望林這位不適格的立委好好回去當歌手，既然不會問政就專心回去唱歌，同時也想透過這次罷免案洗刷萬華汙名。

罷免林昶佐總部更痛批，林昶佐言行愈愛激怒人，就只會有更多人跑出來，大家就是積怨已久，才會有現在的「清林散昶」行動。

此文發出後迴響熱烈，獲得超過1400個讚與近百則留言，網友紛紛表示：「」、「這口號超讚耶！」「這5個字讓人耳目一新，很傳神」、「傳神的口號，有讓我驚喜到」、「用同意罷免票送他回去唱歌，讓他好好進昶維修」、「怎麼可能會回去唱歌？歌手沒立委好賺」。