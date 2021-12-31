香港警方國安處拘捕網媒「立場新聞」6名高層，指他們涉嫌違反「串謀發布煽動刊物罪」，身為前董事的香港歌手何韻詩也被捕，直到30日傍晚才獲保釋，隨後公開向所有關心她的人報平安，並強調「星期日的網上音樂會，將按照原訂計劃舉行」。

何韻詩被捕36小時後，在昨（30日）傍晚獲保釋，也在第一時間於臉書報平安：「各位，回到家了。此刻稍有點累，但身心都安好。感謝你們每位的愛，不好意思要大家掛心了」，由於正逢梅豔芳忌日，她不僅曬出兩人昔日合照，更感性表示：「這兩天在獨自等待間，時刻都想起今天是每年最特別的日子，也有靠哼著妳的歌（和明仔的歌）穩定自己的心。唱著唱著，好像有你們陪伴在旁，就不感到孤單了」。

何韻詩表示梅豔芳生前曾教導她，即使在最困難和惡劣的時候，歌者還是要盡自己最後一口氣把歌曲唱完，因此原定1月2日要舉辦的線上演唱會，還是會按照原計畫舉行不會取消，更堅定表示：「歌，仍是要唱下去的。到時見」，事實上，她原定9月要在香港舉辦7場演唱會，場地卻無預警被取消，不過她仍堅持要舉辦線上演唱會，強調「我唯一可以做的事，就是繼續唱下去」。

網友也紛紛留言打氣：「你的勇敢也在陪伴我們呢」、「任何險阻也阻止不了我們的約會，週日不見不散」、「星期日見，一齊如常生活，因為問心無愧」、「你的勇氣讓所有人都感動落淚」、「辛苦辛苦辛苦，隔空和你擁抱！保重」。