再一個月就是農曆春節。一名人妻表示，得到婆家的允許，除夕可以回娘家過年，開心打電話告訴媽媽，卻被罵到臭頭，認為嫁出去的女兒在除夕及初一回娘家會帶衰，甚至說「妳婆婆真的很有心機，故意要帶衰我們家」，她無奈地問「我回娘家過年有這麼嚴重嗎？」

原PO近日於《爆料公社 匿名公社》指出，婆婆是很開明的人，因此兩人並沒有婆媳問題，她加班晚歸時，婆婆還會替她準備宵夜，對她比對自己兒子還好，就連她們夫妻吵架，婆婆總是二話不說站出來替她說話，「我老公常笑說，他才是撿來的，我才是婆婆親生的」。

原PO透露，最近大姑和她的婆家鬧翻，所以想過年回家過，婆婆怕她太辛苦，也體諒她想家，跟她說「妳也可以回娘家圍爐過年」，她開心地打電話回家告知媽媽這個好消息，豈知，媽媽一聽卻憤怒不已，就連哥哥、爸爸都說「嫁出去的女兒，除夕、初一回家會帶衰娘家，這習俗妳不懂嗎？妳婆婆很有心機，故意要帶衰我們家」，甚至打電話到婆婆家質問是什麼居心。

娘家的舉動讓原PO內疚不已，拚命跟婆婆道歉，她無奈地說，「回娘家過年有這麼嚴重嗎？習俗比我這個女兒還重要？哥哥就能回家過年，同樣是孩子，為什麼爸媽要這樣對我？」

遭遇曝光，不少網友紛紛留言，「加油！以後財產什麼的，是我的話一毛都不拿，直系血親父母叫妳哥好好照顧，有事等妳有空再回去看，這就是妳爸媽的傳統，要好好遵守」、「很討厭拿舊習迷信來說嘴，什麼時代了還在除夕嫁出去的女兒不能回娘家？」、「都什麼時代了，還在迷信那些 別想太多了，至少妳有個好老公好婆家，頂多就是跟娘家保持距離」。