台灣民意基金會日前公布民調，針對蔡英文總統「論文門」，有2成8的人相信蔡英文沒有倫敦政經學院（LSE）博士論文和學位，對此，前綠委林濁水認為，兩年才增加4.6%，不算太多。

台灣民意基金會28日召開記者會，發表12月全國性民調報告及「2021四大公投後台灣民意新趨向」，相關民調訪問期間是12月20至21日兩天。對於蔡英文的聲望，民調顯示，4成6基本上贊同蔡英文處理國家大事的方式，4成1不贊同，贊同者比不贊同者多5.1個百分點。

對於爭議中的蔡英文博士論文與學位問題，民調顯示，有2成8的人基本上相信蔡英文沒有LSE博士論文與學位，4成5不相信，2成7不予置評。基金會董事長游盈隆表示，和兩年前相比，選擇相信或不相信蔡英文沒有LSE博士論文和學位的人出現明顯增減，相信的人增加，不相信的人減少。

對於這份民調結果，林濁水28日在臉書發文指出，民調發現民眾相信蔡英文總統沒有倫敦政經學院的博士論文與學位的，兩年才增加4.6%，成為28.4%，不算太多。