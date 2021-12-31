一名長榮海運員工爽領40個月的年終，立刻高調PO到臉書上炫耀。（圖／翻攝自爆廢公社臉書社團）

一名長榮海運員工爽領40個月年終，昨上午收到入帳通知後立刻高調PO到臉書，還強調他只是一般專員就能領到150萬元，引發轟動。不過，該名員工高調炫耀的行為疑似樂極生悲，一名網友在PTT上透露，這個愛現的人已被公司記大過，且通知全公司員工，真的會笑死。

長榮海運一名員工昨分享150多萬元的年終入帳通知，在網上引起熱烈討論，相關的消息也被分享在PTT上，讓不少人又羨慕又忌妒，但有一名網友卻在留言區吐槽說「這個愛現的人被記大過，已通知全公司，笑死。」

網友Ensidia透露，長榮海運發給員工的年終獎金，每個人都會有金額上細微的不同，而這位員工領這麼多，不低調爽或是口頭和朋友炫耀就好，偏偏要截入帳通知發文炫耀，現在好了，以後他的日子難過了。

該網友強調分享轉帳證明的員工被公司記大過，而且還有可能因為這個舉動，影響到未來的加薪機會，甚至會讓明年的年終因此少很多，因為長榮本來就有密薪制，每個員工都有守密的義務，而且公司就像是軍隊一樣，很重視這種紀律，所以這個員工經過這次的事件，基本就轉黑了，以後若有脫序行為，甚至還可能被開除。

而Dcard上面也有一個女網友匿名透露，「公司開鍘了，有人直接貼入帳通知，然後名字也不碼被記大過了」。不過，長榮海運今早9時許發聲明，強調網友所言並非事實。