薪資多寡是不少求職者最看重的一點，一名男網友表示，他朋友在科技廠擔任人資，對方認為，求職者來面試時如果先詢問薪資問題，通常都是沒有前途的人，遭網友反擊，「怎麼不想想自己成功了沒」。

原PO在PTT八卦板上發文表示，他有位女性朋友在一間科技廠擔任人資多年，有次聊天時對方提到，如果求職者進來面試前就想先討論薪水，那這種人通常不是窮人，就是一輩子的社畜，簡單來說就是沒有前途的人。

原PO說，朋友認為「真正會成功的人是進來找發展的機會」，不會用薪水多寡衡量這份工作，所以她通常不會浪費時間在先談論薪水的人身上，讓原PO相當納悶，「各位怎麼看」。

PO文一出讓不少網友都相當傻眼，紛紛留言反擊，「不談薪水的話，公司不如直接找義工」、「自己也是受薪階級，結果幫慣老闆壓榨人」、「老闆講這種話是想剝削勞工，人資講這種話就是蠢」、「人資怎麼不想想自己成功了沒」。