大陸券商日前罕見發表股市風水報告，12月中旬遭江西證監局採取出具警示函措施，直指國盛證券研究所研究員劉富兵「天干地支在擇時中的應用初探」研究報告，利用天干地支紀歷分析股票市場走勢，研究方法不專業審慎，研究結論不客觀科學。

香港經濟日報報導，「天干地支在擇時中的應用初探」報告指出，股市像水一樣流動，漲跌起伏，因此應該屬水。股市如同大海一樣可以容納百川，百川即指各路資金，股市是各路資金的匯集地，能洩資金之洪，股市也如同一條條小溪直流向大海，源遠流長，因此股市定義為壬水可能更為合適。

報告更以五行的相生相剋，即金生水、水生木、木生火、火生土、土生金來指出五行關系，指天干與地支相生之年，股市全數大漲，分別是1997年、2006年、2014年、2020年，上漲23％至1.4倍不等，而2021年、2020年也是相生之年。

至於以天干地支分析流月走勢，報告認為2022年很有機會下跌的月份，分別為辛丑月（1月）、壬寅（2月）、癸卯月（3月）及甲辰（4月）。而丙辰月（5月）上漲。