2022年1月9日為台北市第5選區（中正、萬華）林昶佐罷免案的投票日，備受政壇關注。民進黨立委余天、陳亭妃29日特別跨區為林掃街助陣，余本人一現身立刻成婆媽們焦點，現場尖叫聲不斷。余則痛批，現在罷免案那麼多都是民進黨自己搞出來的，認為罷免門檻過於寬鬆，民進黨必須知錯改進，這是執政黨該做的事。

香港媒體《中評社》29日報導指出，余天與陳亭妃一同赴萬華區雙和市場，為林昶佐掃街拜票。余一現身立刻成全場焦點，現場人氣爆棚，沿途攤商與逛街長者紛紛激動高喊：「余天，余天，是余天耶！」

值得注意的是，余天一出場不僅被現場民眾團團圍住，讓採訪媒體寸步難行，民眾更不斷拿手機拍余更直播余掃街過程；有些民眾則因沒看到余，還專程從市場尾再走回市場頭，得知余已離去的消息相當失望，可見余這張「老藝人牌」對民進黨而言相當有用。

余天受訪直言，罷免是民進黨自己搞出來的，有必要檢討，錯了就要改，這是執政黨應該要做的事。余強調，罷免變這麼寬鬆，老實講也是民進黨自己搞出來的，這有必要檢討，大家可以想想罷免門檻是否要再研究一下，不然每天搞罷免，什麼事情都不用做了，錯了就要改，這是執政黨該做的事。