全球最大加密通貨交易所幣安（Binance）在法國推出規模1億歐元（約1.13億美元）的計畫，擬開發法國的加密通貨和區塊鏈產業，同時拓展幣安在法國的能見度。
幣安向法國產業團體France FinTech提供1億歐元（約1.13億美元），以支持法國的加密通貨和區塊鏈產業。幣安打算在法國設立研發辦公室，並推行新創公司育成計畫和訓練計畫。
2021年幣安在全球面臨一連串監管問題，包括遭受美國與英國主管機關的調查。外界臆測幣安重金投資法國可能打算在當地設立新總部，但幣安的高階主管對此三緘其口。
全球最大加密通貨交易所幣安（Binance）在法國推出規模1億歐元（約1.13億美元）的計畫，擬開發法國的加密通貨和區塊鏈產業，同時拓展幣安在法國的能見度。
幣安向法國產業團體France FinTech提供1億歐元（約1.13億美元），以支持法國的加密通貨和區塊鏈產業。幣安打算在法國設立研發辦公室，並推行新創公司育成計畫和訓練計畫。
2021年幣安在全球面臨一連串監管問題，包括遭受美國與英國主管機關的調查。外界臆測幣安重金投資法國可能打算在當地設立新總部，但幣安的高階主管對此三緘其口。
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