美國道路安全主管機關表示，特斯拉（Tesla）將召回逾47.5萬輛Model 3與Model S電動車，原因是後視攝影機與引擎蓋瑕疵可能增加車禍風險。

美國公路交通安全管理局（NHTSA）表示，特斯拉擬召回356309輛在2017年至2000年生產的Model 3，以解決後視攝影機的問題，還有119009輛前擎蓋有瑕疵的Model S。值得一提的是，本次召回的電動車數量逼近特斯拉2020年的交車量50萬輛。

NHTSA亦表示，特斯拉並未接獲與這些問題相關的車禍、受傷或死亡事故。