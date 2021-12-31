由於烏克蘭與俄羅斯的邊境情勢持續緊張，美國總統拜登30日與俄國總統普丁進行本月第二次通話，雙方交換意見長達50分鐘。拜登除呼籲普丁採取行動緩解俄烏邊境危機外，還再次警告如果俄國入侵，將面臨可怕的經濟制裁。通話前夕，美空軍戰機飛越烏克蘭東部，以蒐集當地軍事情報。

這次通話於美東時間30日15時35分舉行(台灣時間31日4時35分)，歷時約50分鐘。在此次通話中，拜登則表示希望能在緩解當地情勢上，取得更進一步的進展。

拜登明確指出，如果俄國軍隊膽敢跨越邊境，將面臨西方國家嚴峻的經濟制裁。美俄官員都表示，儘管這次通話沒有重大突破，但已為雙方即將舉行的面對面會談奠定了基礎。

據美國有線電視新聞網(CNN)報導，普丁本週再度提出雙方元首進行通話的建議，而拜登認為沒有甚麼措施比雙方領袖直接對話更為有效，故欣然同意。雙方上一次進行視訊會議是在12月7日，當時雙方達成共識會重啟外交協商。不過，迄今仍沒有任何跡象顯明俄準備讓情勢降溫。

※經濟與軍事雙管齊下

美官員指出，即使第二次通話完後，仍無法確定普丁是否會真的出兵烏克蘭。不過，雙方的確進行「嚴肅而實質的討論」。官員強調，針對普丁重兵集結於烏克蘭邊境，拜登準備了兩項回應：其一，聚焦經濟制裁以嚇阻俄軍妄動，同時進行外交斡旋；其二，加強美國在北約東翼的駐軍，並提高對烏克蘭援助。

選擇哪條路將取決於俄國未來的行動而定。美官員重申，只要俄國持續侵略該區域，就會面臨「嚴重的代價與後果」。

對此，克里姆林宮的官員則表示，普丁回以可怕警告。他告訴拜登，對俄國實施新一輪制裁示「嚴重的錯誤」，恐導致兩國關係徹底破裂。普丁外交政策顧問鄂夏柯夫（Yury Ushakov）提醒，「過去30年來，已經犯了很多類似錯誤，最好不要再重蹈覆轍」。

就在雙方二度會談前夕，美空軍E-8C飛越烏克蘭東部，蒐集當地軍事情勢。(圖/DVIDS)

※俄發動大規模假訊息攻勢

事實上，自雙方首度視訊會議後，儘管拜登與歐洲領袖相繼警告，假使普丁入侵烏克蘭，將面臨嚴峻後果；但俄國仍集結10多萬的部隊於烏克蘭邊境。美官員甚至指出，莫斯科正大規模發動假訊息宣傳活動，旨在在烏克蘭全國大選之前塑造對該國政府不利的輿論。

雖然本週稍早，俄國宣布撤回1萬名士兵；但美國官員卻認為，這還不能算是緩和情勢。因此，美國持續保持己方在此地區的態勢，以安撫歐洲盟邦，包括防長奧斯汀已下令杜魯門號航艦打擊群留在地中海地區，而不是開往中東。

同時，就在雙方二度會談前夕，美空軍戰機飛越烏克蘭東部，蒐集當地軍事情勢。這是本週美國第二度使用E-8C「「聯合監視暨目標攻擊雷達系統」（JSTARS）執行類似任務，上一次JSTARS戰機首次飛越該地區為27日。

美軍指出，美國經常派出戰機飛行在黑海地區，以支援美國與聯盟的情報偵蒐，此次飛行目的在於掌握俄國在烏克蘭邊境的部隊調動。JSTARS系統可追蹤地面移動的車輛、蒐集影像，並將移動部隊的照片與路線傳遞給地面與空中指揮官，使美國與其盟國監控俄軍動態。