How do you continue to cancel games when you’ve implemented rules to prevent this from happening? Is that not a competitive advantage for other teams? The guys we didn’t have due to the protocol list played no role in Tuesdays loss? Pick a side but don’t straddle the fence. — Draymond Green (@Money23Green) December 30, 2021

由於金塊31日多人觸發聯盟健康與安全協議停賽，湊不足8人可以出賽的聯盟標準，聯盟宣布今天金塊與勇士之戰延期，成為本季因為疫情影響延期的第11場比賽，卻讓勇士明星前鋒「追夢」卓雷蒙格林相當不滿，因為他認為聯盟對待勇士很不公平。

「當你已經實施一堆聯盟規定來阻止這種情況發生，你為什麼還要繼續取消比賽？」卓雷蒙格林發推表示，「這難道不該變成其他球隊的競爭優勢嗎？在上一場我們輸給金塊比賽，我們也有一些人觸發協議停賽，可以不要這麼不公平嗎？」

甚至說完這些話還沒讓卓雷蒙格林消火，他繼續發推表示，「所以當比賽被延期重新安排時間，這可能占用我們一天休息時間，我們會全力以赴，但為什麼我們要等他們人員整齊才可出賽？兩天前他們從我們這裡偷走勝利，讓我們搞清楚。」

只是卓雷蒙格林怎麼罵也沒用，因為聯盟就是規定最少8人才可比賽，可是金塊今天不只總教練麥克馬龍新冠檢測陽性停賽，包含傑夫格林、海蘭德、納吉等球員也觸發協議停賽，比賽宣告延期也屬無奈，別忘了卓雷蒙格林目前也處停賽階段。