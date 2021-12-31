2022年台北市長選舉，國民黨以立委蔣萬安呼聲最高，據悉，國民黨台北市黨部12所做的民調顯示，如果國民黨推派蔣萬安參選，其支持度都遙遙領先衛福部長陳時中，以及台北副市長黃珊珊。

據《聯合報》今（31日）報導，無論民進黨傳出可能派前副總統陳建仁或是名主持人謝震武參選台北市長等「新鮮」人選，但國民黨認為陳時中才是最主要的假想敵。事實上蔣萬安的聲勢確實一直很好，11月份時，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹就曾表示，據內部各項民調來看，蔣萬安呈現穩定態勢，連在北市偏綠的大同區、萬華區和南港區，民調都有上升，她對蔣的選情有信心，也認為蔣萬安已做好準備了。

而TVBS也曾報導，依據國民黨台北市市黨部12月初完成的最新民調顯示，若陳時中參選北市、黃珊珊也參選，蔣萬安在三角督下仍遙領先兩人。

《中國時報》也指出，目前國民黨最看好仍是蔣萬安，蔣已採行鴨子划水，悄悄布局大台北，備戰台北市長選舉；黨內人士指出，規畫在農曆年後成立2022選舉對策小組，並開始運作，盡快提出全國的提名及初選準則，全力備戰2022九合一選舉。