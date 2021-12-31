本季大改組的湖人表現不如預期，目前僅拿下17勝19敗排西區第7，而最近他們頻繁嘗試不同陣容及打法，但感覺效果仍不佳，接著除了傳聞想要網羅活塞悍將葛蘭特(Jerami Grant)之外，前NBA高層也爆料湖人想要能打無球的後衛，如史馬特(Marcus Smart)就是其一。

John Hollinger: Lakers are ‘surely’ making calls about off-ball guards like Marcus Smart, Norman Powell and Derrick White https://t.co/NtWm8Zwx2r — NBA Central (@TheNBACentral) December 30, 2021

前NBA高層(John Hollinger)透露，湖人目前正在尋求能打無球的後衛，他列出幾位球員，認為他們是湖人會想要的對象，如塞爾提克隊史馬特、拓荒者鮑威爾(Norman Powell)、馬刺懷特(Derrick White)等，這對洛杉磯來說或許是不錯的補強。

Hollinger說：「他們未來有很大機率打電話詢問，要求網羅如上述幾位類型的球員，不過他們可能要把目光再放低一點。」鮑威爾本季出賽30場，場均18.4分，外線命中率達40.5%，懷特為馬刺出戰33場先發，場均14.3分3.6籃板5.3助攻，投籃命中率42.3%。

而史馬特為綠軍攻防兩端帶來能量，本季貢獻10.9分3.8籃板5.5助攻2抄截，但投籃命中率不佳，僅38.9%，外線更只有28.5%。而湖人為何需要無球類型球員，或許是因為陣中的詹姆斯(LeBron James)和韋斯布魯克(Russell Westbrook)都需要大量持球，不過矛盾的是湖人陣中已有12名後衛了。

湖人籌碼大概剩荷頓塔克(Talen Horton-Tucker)，及還未上場的努恩(Kendrick Nunn)，薪水分別是1000萬和500萬美元，而若想換到葛蘭特，或許還得犧牲首輪選秀籤，葛蘭特確實是湖人目前需要的類型，有基本外線能力、不錯的防守，他本季能貢獻20.1分4.9籃板2.6助攻1.1抄截1.1阻攻。