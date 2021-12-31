小編今天（31日）精選5件不可不知的國內外財經大事。2021年台股就是狂！上市大漲23％、股票市值飆增11.38兆元，內資主導的上櫃指數更大漲29.03％。個股更是百家爭鳴，據統計，計有12檔市值激增2千億元以上，全數為上市權值股，其中，台積電就大增2.2兆元以上，若以飆股來看，則以今年上市生力軍AES-KY最剽悍，股價翻了9.86倍，共有11檔股價飆漲3倍以上。

【1】23檔飆股出列 AES-KY最牛 今年來大漲9.86倍

2021年股價飆漲排名來看，今年3月22日上市的AES-KY為2021年「最牛」的飆股，股價以168元上市，12月30日以1,825元新高元作收，股價飆漲9.86倍，奪下2021年飆股第一名。

其次為，德宏是減資股「脫胎換骨」的最佳代表，除因彌補虧損減資股價翻倍，但2021年前三季每股獲利衝上3.38元的轉機題材，更帶動股價飆7.8倍。另晶宏、大眾控各翻5倍、4倍，智原、亞信、中華化、點序、李洲、迅杰、陽明等都翻3倍以上。

【2】海運年終獎金豐厚 綜所稅率跳兩級

受惠全球貨櫃輪運價飆漲，長榮海運2021年前三季獲利突破1500億元，有員工拿到40個月年終獎金。但國稅局官員指出，員工年終獎金豐厚，如果綜所淨額增加200萬元，綜所稅率級距可能會從5％提高到20％，等同跳兩級。

【3】亞洲廠大減產 鋼市明年來勁

年產量逾100萬公噸的韓國浦項鋼廠一號高爐，運轉超過48年，29日正式吹熄燈號，且日本鋼廠規劃2022年只維持10～11座高爐生產，擬縮減七～八座，加上大陸持續推動減產計畫，估計新的一年粗鋼總產量再減產3,000公噸，減到10.1億公噸，供給量將出現下滑，新年度國際鋼價的走勢備受關注。

【4】海運年終獎金豐厚 綜所稅率跳兩級

受惠全球貨櫃輪運價飆漲，長榮海運2021年前三季獲利突破1500億元，有員工拿到40個月年終獎金。但國稅局官員指出，員工年終獎金豐厚，如果綜所淨額增加200萬元，綜所稅率級距可能會從5％提高到20％，等同跳兩級。

【5】25年來最猛！ 新台幣今年強升2.95％

2021年台北匯市封關日，新台幣對美元收在27.69元，是25年來最強封關匯價；相較2020年封關日匯價，新台幣匯率2021年以來強升8.18角，升幅2.95％，超越人民幣的2.66％，穩坐2021年地表最強貨幣寶座。