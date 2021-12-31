「最美性學博士」許藍方，之前爆發不倫戀後一度消失螢光幕前，如今她不僅重啟事業，還將發行寫真桌曆，人氣再度攀升，不過卻被網友狂酸：「把教育當跳板，實際上要轉型當網紅和藝人」，讓她氣到發文反擊。

許藍方表示曾有人告訴她：「博士，我錯看你了，你竟然把教育當跳板，實際上要轉型當網紅和藝人」，雖然經紀人希望她不要做無謂澄清，但仍忍不住回嗆：「就只是放了不醜的照片，就叫做轉型當藝人、跳槽當網紅？」接著強調：「完全沒有服裝穿搭保養代言業配找上門，也沒有真的多時尚美麗的服裝打扮和照片，而且到底是誰規定專家一定要長得醜啊，身材好胸大有腦長得像明星就不能有專業嗎」，還不忘自嘲：「哪來沒有多美的藝人和這麼不好笑的網紅」。

許藍方強調如今仍在從事教育，沒有轉型及跳槽，至於網友質疑斂財、商業化，她澄清：「身為教育及助人工作者是我一輩子的志業，同時秉持善和良心獲得商業與理想上的平衡，也是我該為自己人生負責的一種方式」，接著喊話酸民：「這些哇哇叫的人以為免費教育，就可以喝空氣吃土就飽了嗎？我很愛吃啦！歡迎查詢財產免得整天覺得我很有錢，到底是哪來幻想」。

對此，網友紛紛留言力挺：「我們著重於妳的專業，那才是重要，至於別人用什麼異樣眼光，妳把他們當異形大屎」、「不要在意別人眼光，這些人偏見太過深入」、「酸民羨慕你全方位發展，所以太過忌妒」、「這世界什麼聲音都有，略過這些歧見才是對自己善良」。