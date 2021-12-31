女星趙麗穎和「蘭陵王」馮紹峰今年4月閃電離婚，從此謠言四起，還有網友散布謠言稱因馮紹峰家世顯赫，是演藝圈中隱藏版的富二代，才讓趙麗穎帶球逼婚，對此，趙麗穎也不忍了，日前針對一名黑粉開告，該網友自稱會發這類文章是為了「完成群任務」，並非出自他意願，一審要求該黑粉賠償趙麗穎3萬人民幣，約13萬台幣，並得發文向趙麗穎道歉，該網友後來喊窮稱沒錢賠，沒想到趙麗穎也妥協了，引來其他網友開酸。

趙麗穎過去以電影《西遊記女兒國》及電視劇《知否？知否？應是綠肥紅瘦》和馮紹峰傳出熱戀，但兩人一直沒有正面承認，2018年兩人跳過認戀，直接曬出領證照片宣布結婚，當時幾乎癱瘓了微博，可見消息的震驚程度，但婚後兩人一直被唱衰感情生變，今年4月兩人也大方認了確實已經離婚，主因是聚少離多，未來仍是家人，將一起陪伴孩子成長。

趙麗穎、馮紹峰今年4月宣布離婚。（圖／翻攝自網易娛樂頻道微博）

而馮紹峰早年以《蘭陵王》一炮而紅，同時也傳出他藏著豪門富二代身分出道，父親盛傳是紡織業小開，2011年他曾對此鄭重澄清：「我父母真的是普通人。當時我家在上戲旁邊有個舊房子，就搬過去住了。我都是騎摩托（車）去學校」，否認有富裕家庭，但仍有網友不相信，大陸一名朱姓女網友就為此長期在網上亂貼趙麗穎黑料，稱她帶球逼婚，甚至暗指她曾在聲色場所工作，不實文章多達56篇，被趙麗穎一併提告。

黑粉聲稱發文是為了完成群任務。（圖／翻攝自娛樂組長微博）

近日，法院一審判決出爐，判定朱姓網友上訴言論指向性明確，還附上了趙麗穎照片，具有明顯的誹謗意義，朱姓網友卻主張涉案微博是為了完成群任務，然而未提供相關證據，且抗辯意見無法作為侵害趙麗穎名譽權脫罪的理由，最後判朱姓網友在7天內賠償趙麗穎3萬人民幣，並置頂道歉文15天，而文中可見該網友稱：「我非常感激您（趙麗穎），考慮到我家境貧困，全年收入微薄，您在了解情況後，對我免除經濟賠償」，一語引來其他網友回應：「在群裡不是很嘴硬嗎？」、「每次都家境貧寒，每次都免除賠償，有幾個是真的家境貧寒？」、「這麼喜歡說家裡窮？那就祝她家真的窮一輩子吧！」、「這就是貧困？？用著蘋果，身在上海」。