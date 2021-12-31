美式賣場好市多商品份量大，不少人都會推手推車裝貨，不過一名女網友表示，日前到好市多新莊店，員工在賣場入口呼籲大家不要使用手推車，並發給每人一個大型購物袋，她才得知原來是賣場的手扶梯故障，導致不少原先推手推車的民眾塞在走道，下一秒她又看到好市多員工主動拿購物袋幫忙裝袋，協助消費者離場，令她大讚「感謝你們應變快速，沒有讓手扶梯故障擾亂購物的心情」！

原PO 16日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，因為好市多新莊店一樓的手扶梯故障，員工在賣場入口發給每人一個購物袋，並希望大家不要使用手推車，以免通行受阻。

原PO買完結帳後，因手扶梯還沒修復，不少原先推手推車的民眾，為了等電梯把走道塞滿，現場動彈不得，這時有多位好市多員工出面檢視大家採買的商品，讓買比較多的人繼續排隊等電梯；買較少的人，員工則拿起購物袋裝袋，並揹起購物袋、搬東西，協助消費者到一樓結帳。原PO說，真的很感謝好市多的員工，因為應變速度快，沒有讓手扶梯故障擾亂購物心情。

貼文曝光後，不少會員也大讚，「之前假日也遇過一次，員工服務很好，怕太重還幫忙分袋子裝」、「好市多員工的危機處理都是訓練來的」、「員工當日的薪水難賺」、「好市多員工訓練有素耶」。