總統蔡英文30日出席國防部「全民防衛動員署」揭牌典禮，蔡表示，本署核心價值是向國人表達，政府推動全民國防的決心。中華戰略學會研究員張競則指出，政府設立新機關總統親臨剪綵，但行政院院長蘇貞昌卻未出席，這不僅奇怪，且全動署是依行政院令成立，蘇及相關部會首長皆未現身，恐引發爭議。

張競今日（31）在臉書發文質疑，政府設立新機關，三軍統帥親臨剪綵，但是畫面中居然未見行政院長，會不會很奇怪？

張競指出，國防部全民防衛動員署依法成立，其日期是依據行政院令，其組織法公佈時亦有閣揆副署，但在機關揭牌時，居然閣揆又未現身，相關部會首長好像亦未見蹤影，看來全民防衛動員這碼子事，又要讓國軍孤獨地背起那個沉重的十字架了。

對此，張競強調，其實將來最可能引發爭議關鍵，早就顯現在該法第七條文字「本署為執行全民防衛動員業務需要，得報請行政院核准，由行政院所屬機關（構）、直轄市及縣（市）政府派員進駐辦事」之中，後續就讓大家看看「進駐辦事」這種安排，能否征服官僚文化，讓地方諸侯為全民防衛動員業務捧場。

張競話鋒一轉痛批蔡政府，從回應美國不斷表達對我後備動員能力之質疑與關切，整個過程如此不乾不脆，對比綠營在立法院果敢迅速通過設立「數位發展部」，質疑未來抗中保台大業，民進黨難道還是要要靠網軍與嘴砲？至於真正要上戰場拚性命，就只能靠全民防衛動員署這個檔次的政府機關了。