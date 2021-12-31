【愛傳媒葉毓蘭專欄】12月26日高雄市發生一起酒駕致死的悲劇！林姓男子一家四口到愛河邊散心，未料被酒駕的黃姓男子撞飛，妻子死亡，林男及2名女兒重傷，令人難感到非常的難過與痛心。

每當社會發生嚴重酒駕致死事件時，輿論無不加以譴責，酒駕的刑責，也就越修越重，但是法官的判決結果，似乎又和社會大眾的法感情，嚴重背離。

幾年前日本媒體也曾公布，臺灣民眾到日本沖繩自行駕車旅行，把當地男童撞成重傷的意外，經過他們的統計，其中顯示在酒駕、無照駕駛這兩項，臺灣人數都最高。

宋少卿酒駕，相聲瓦舍就不讓他上台表演，但是前總統府發言人丁允恭，酒駕卻不起訴處分。另外，之前臺中林姓男子5年酒駕7次，卻關不怕，去年4月間，再次酒後開車，結果發生車禍，他的好友傷重慘死，除了自首，還賠償死者家屬，換取和解，檢方認為依法符合減刑要件，但法院認為林男不顧酒駕禁令一犯再犯，不給減刑，依酒駕致死罪判處5年6個月有期徒刑。

但是刑法規定，5年內再犯酒駕因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，可見這根本不是法令刑責不夠重的問題，而是法官輕判的問題！這樣有符合民眾的期待嗎？

今年母親節前夕，黃暐瀚母親不幸遭酒駕撞死的意外，又讓酒駕議題再次被國人所重視，甚至有民眾跟本席陳情過，法修的再重，法官一樣輕判，我們到底要如何有效防制酒駕事件，是不是要採行其他國家的鞭刑制度或行政拘留？

這個問題，在5月13日我也曾經質詢過，但得到司法院、法務部的答覆，不就是會帶回去研究，或者是尊重立法院的立法形成自由等等敷衍的答案。

質詢一樣得到相同的答案，行政機關根本沒有正視過這個問題，民進黨全面執政，修法很難嗎？

可以舖天蓋地的修地制法，卻沒空補酒駕漏洞，難道司法院、法務部都沒有務實的看法，來回應社會大眾的期盼嗎？實在令人感到非常的憤怒、遺憾。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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