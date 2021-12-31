美國海軍雙航母在南海演訓

美國海軍正在計畫，萬一和中俄等勢均力敵的對手爆發衝突時，要讓航母艦載機能發揮舉足輕重的作用。而中俄所發展的戰力，卻可能限制這些艦載機的效用。

然而，據《商業內幕》（Business Insider）網30日報導，在美國特戰隊協助下，這些艦載機可以看到，並打擊敵方想阻止它們進入的地方。最近美國海軍發布了航母航空聯隊的新展望，闡述未來打算如何讓艦載戰機發揮效用。

美方在和中俄等旗鼓相當的對手爆發衝突時，航母雖能發揮戰力，但由於中俄軍力進步，可能大大限制航母，使它們的效用降到最低。不過，特戰單位，尤其是美國海軍的「海豹部隊」（SEAL）或許能減輕部分擔憂。

而美國或盟軍航母需要解決的重大限制之一，就是中方的反介入/區域拒止（AD/A2）保護傘。中方以反艦與防空巡弋飛彈等組成的互補武器網，能防止航母接近解放軍，阻止艦載機發動打擊。一旦中方靠南海，還有台海的反介入/區域拒止系統阻止美國航母靠近，就能讓它們無法投射軍力。

美國海軍海豹部隊（SEAL）

儘管美國海軍在航母航空聯隊的新展望中，並未明確提及海豹部隊，或是其他任何特戰單位，但他們都已納入美國海軍的航空訓練中。今年3月時，美國「艾森豪」號（USS Dwight D. Eisenhower，CVN 69）航母打擊群就在聯合演練中，納入海軍特種作戰人員，以進行協同作戰訓練。

海豹部隊和特戰快艇部隊（SWCC）配合航母，充當眼耳，指揮空襲和密接空中支援，讓航母航空聯隊能對目標進行視距外打擊。一位海豹部隊前軍官說，他們身具十八般武藝，能完成包括戰略偵察在內的廣泛任務。他強調，如果能派海豹部隊潛伏到敵軍附近，就能占取優勢，進而致勝。

分析指出，海軍特種作戰部隊是航母打擊群的理想搭檔，因為他們能使用一系列特種作戰艦艇，如隱形艦和微型潛艦，秘密滲透或接近目標，為海軍的艦艇和戰機鋪路。而美國海軍的分散式海上作戰（Distributed Maritime Operations，

DMO），可以利用綜合通信網路，支援「任何感測器/任何射手（any-sensor/any-shooter）」擊殺鏈，在不同地點同時進行海上作戰。

例如，在衝突中，南海上空的F-35C能利用先進感測器，來偵測中國驅逐艦，接著將敵艦的位置傳給當地的其他海、陸、空部隊，讓他們能向中方軍艦開火。