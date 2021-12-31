「遠距離」已經成為了疫情時代下所產生的新生活型態，據各大電商觀察發現，2021年平台上遠距辦公、學習的商品，明顯受到帶動熱銷成長，不管在關鍵字及銷量上，均是以筆電、螢幕，或是各種如麥克風、路由器、鏡頭等周邊為熱銷商品，而且因著目前已有不少公司仍維持「遠距離」的工作模式，電商也預計這波需求仍會持續增長。

蝦皮購物的三星Galaxy Tab S7 FE 5G SM-T736 12.4吋平板電腦，原價1萬9900元，1月3日到9日限時特價1萬5990元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物的ASUS VG289Q 28吋電競螢幕，原價1萬2900元，1月3日到9日限時特價8977元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物觀察在2021年下半年的遠距辦公商品需求持續提升，當中以電腦螢幕的需求量更較去年同期成長近1.5倍，另外從關鍵字來看，麥克風、電腦螢幕等關鍵字的搜尋次數都較去年有顯著的成長。在PChome 24h購物上觀察發現，2021年下半年中，針對方便收納的筆電及平板銷量年增70%，相關遠距週邊設備如網路攝影機銷量，更較去年同期大幅成長了11倍。同樣在Yahoo奇摩購物上，2021年下半年因疫情升溫，明顯帶動筆電與周邊商品銷量成長，其中筆電與平板電腦銷量增長近50%，螢幕與路由器則成長近30%，其他周邊如視訊攝影機也在熱銷排行之列。

PChome 24h購物的MSI 32型2K曲面電競螢幕，原價1萬2900，1月3日到4日限時特價8990元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物的Amachine TYPE C 3.1極速PD 11合1 HUB，原價2990元，1月7日前特價999元。（PChome 24h購物提供）

樂天市場上自5月疫情急速升溫以來，企業啟動居家辦公、學校實施遠距教學後，帶動3C產品與周邊商品的銷售業績，截至去年11月為止整體業績較去年成長激增近5倍，當中以筆電銷量成長逾3倍，視訊鏡頭也有3倍的年成長為首。遠傳friDay購物就表示，去年5月後，當時的筆電、螢幕、鍵盤、滑鼠、耳麥等周邊銷售都大幅成長至一度缺貨，方便攜帶的筆電就爆量成長2倍、成熱銷冠軍，就連高階鍵盤、滑鼠、耳麥等的銷售也成長30%，部分商品同樣更銷至缺貨；momo購物網的筆電業績也年增近40%，直接反映出居家辦公及學習的需求增加。

Yahoo奇摩購物中心的Acer Swift3 14吋筆電，原價3萬9900元，特價3萬900元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩購物中心的ASUS E210MA 11.6吋筆電，原價1萬1900元，特價8990元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

進一步觀察，消費者選購時都會先以輕薄便攜、有鏡頭等特色的筆電為主，像PChome 24h購物上就有汰舊換新、往高階品牌的趨勢，樂天市場上也發現，便攜及配置視訊鏡頭的14、15吋輕薄筆電，2萬5000元至3萬元的筆電最為熱銷，momo購物網則提到，規格具備處理器Core i5以上，搭配8G記憶體機型最受歡迎。說到便攜，當然少不了平板，蝦皮購物上平板相關商品銷售去年有近80%的成長需求，momo購物網上的平板買氣也達年增近20%，其中以高規格10吋商品最為熱銷。

momo購物網的HP超品15 15s-fq2009TU 15吋i5四核輕薄筆電，極地白，原價2萬6900元，1月16日到21日特價2萬1900元。（momo購物網提供）

momo購物網的AOC U28P2U 28型 4K HDR可旋轉超廣角顯示器，原價9999元，特價7988元。（momo購物網提供）

假如不想看小螢幕，也有不少消費者轉而加購螢幕或桌電，在Yahoo奇摩購物上就以商務文書型筆電、電競筆電為趨勢，選購螢幕時更會著重因長時間使用的護眼需求，主要以22吋以上、抗藍光與IPS面板為優先考量。樂天市場的平板與螢幕的訂單量漲幅也超過2倍，成為站上熱銷排行第4、5名的熱銷品。

樂天市場上夯品集的Apple iPad mini 8.3 吋 64G Wi-Fi，原價1萬7400元，特價1萬5900元。（樂天市場提供）

樂天市場上SANJING三井3C的Acer Aspire 5 A515-45-R5VE 15.6吋筆電，原價2萬8900元，特價2萬6900元。（樂天市場提供）

遠傳friDay購物就推估因筆電搭配雙螢幕的需求，帶動了LCD螢幕銷售也成長約50%，當中以22至24吋機型為銷售大宗，27吋至32吋大尺寸螢幕銷售亦連帶成長20%。momo購物網的桌上型電腦設備也相當受歡迎，在去年整體電腦螢幕年增近80%，上半年以22型、24型為主流，下半年則轉向27型以上大尺寸商品，以滿足工作及娛樂等需求，另外在畫面呈現上更有臨場感的電競曲面螢幕商品也有大幅度的銷售提升，在去年買氣達年增翻倍的成績。

遠傳friDay購物的Acer Aspire 5 A514-54G，促銷價2萬3900元。（遠傳friDay購物提供）