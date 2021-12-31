跨年夜不平靜！台中市神岡區中山路一處鐵皮屋住宅今（31日）上午8時許發生火災，火勢迅速燃燒，濃密黑煙伴隨火勢竄上天，不少民眾目擊，警消獲報後已趕往現場灌水，目前火勢已控，火場救出1名命危男子，身分仍不明，目前已送院治療，詳細起火原因仍待進一步釐清。
台中市消防局於31日上午8時16分獲報，稱神岡區中山路一處住宅發生火警，旋即派遣大雅分隊、水湳分隊、清泉分隊、神岡分隊、第一大隊以及豐南分隊前往灌救，稍早回報火勢已受控制，詳細起火原因仍待進一步釐清。
跨年夜不平靜！台中市神岡區中山路一處鐵皮屋住宅今（31日）上午8時許發生火災，火勢迅速燃燒，濃密黑煙伴隨火勢竄上天，不少民眾目擊，警消獲報後已趕往現場灌水，目前火勢已控，火場救出1名命危男子，身分仍不明，目前已送院治療，詳細起火原因仍待進一步釐清。
台中市消防局於31日上午8時16分獲報，稱神岡區中山路一處住宅發生火警，旋即派遣大雅分隊、水湳分隊、清泉分隊、神岡分隊、第一大隊以及豐南分隊前往灌救，稍早回報火勢已受控制，詳細起火原因仍待進一步釐清。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。