台中市神岡區31日上午8時發生火災。（圖／記者爆料網）

影／台中神岡住宅失火 鐵皮屋陷火海竄濃煙（記者爆料網）

跨年夜不平靜！台中市神岡區中山路一處鐵皮屋住宅今（31日）上午8時許發生火災，火勢迅速燃燒，濃密黑煙伴隨火勢竄上天，不少民眾目擊，警消獲報後已趕往現場灌水，目前火勢已控，火場救出1名命危男子，身分仍不明，目前已送院治療，詳細起火原因仍待進一步釐清。

台中市消防局於31日上午8時16分獲報，稱神岡區中山路一處住宅發生火警，旋即派遣大雅分隊、水湳分隊、清泉分隊、神岡分隊、第一大隊以及豐南分隊前往灌救，稍早回報火勢已受控制，詳細起火原因仍待進一步釐清。

台中市神岡區一處鐵皮屋31日上午8時許發生火災，經灌救後火勢已獲控制。（圖／記者爆料網）