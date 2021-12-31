總統蔡英文與行政院院長蘇貞昌，先前頻搭空軍行政專機下鄉宣傳公投，遭轟違反行政中立，引發外界批評。國民黨副發言人楊植斗表示，民進黨周日將為民進黨中二選區立委候選人林靜儀在台中沙鹿舉辦大造勢，傳出蔡可能搭專機趕場站台，反觀酒駕議題蔡就沒那麼積極，可見「民進黨的選情，比國家大事還重要」就是「民進黨價值觀」。網友則對此大感氣憤，痛批蔡公私不分。

楊植斗30日在臉書發文表示，民進黨周日將為林靜儀在沙鹿舉辦大造勢，蔡英文也會到現場站台；根據相關人士的消息，蔡當天行程滿檔，有可能搭專機直接衝去台中。

楊植斗坦言：「不得不說，蔡英文真的很會運用國家資源。」楊諷刺道，「民進黨的選情，比國家大事還重要」，這就是民進黨的價值觀，選舉甚至也遠比酒駕修法更值得總統花心思，因為在民進黨的字典裡就是「只拚選舉，不擋酒駕」；這種價值觀總讓他格格不入，但又看著民進黨經常勝選，讓他忍不住感嘆「這樣也能贏？」

此文獲超過1100個讚迴響熱烈，網友紛紛留言：「這是個只會選舉的黨」、「一個國家充滿仇恨與對立絕對不會進步的，但不激起仇恨與對立，民進黨是不可能勝選的」、「在任8年，國家資源自然要用好用滿，每次出手都贏，你奈他何？」「一黨獨大的民進黨，又能奈何」、「看了真的很火大」、「物極必反，走著瞧吧！」