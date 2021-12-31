23歲大陸女星劉浩存長相清秀甜美，還未正式出道就接連拍了名導張藝謀2部大片，被封為最新一代的「謀女郎」，日前她在金雞百花電影獎典禮閉幕式演唱〈送你一朵小紅花〉，卻有大陸網友挖出她的黑歷史，過去她的父母曾害一名7歲女孩癱瘓，遭一面倒狂罵。

劉浩存年紀輕輕就憑藉著和易烊千璽合作的電影《送你一朵小紅花》，入金雞獎最佳女主角，加上擊敗多位大咖藝人表演閉幕式，成為此次表演最大亮眼，然而她卻被爆出，開設舞蹈教室的父母疑似教學不當，在2012年造成7歲女孩終身癱瘓，當時遭法院判賠上百萬人民幣。

劉浩存盛裝出席金雞獎。(圖/翻攝自劉浩存微博)

然而劉浩存的父母堅決不認錯，至今沒有給出賠償或對該女孩家屬道歉，導致女孩沒有醫藥費治療，無法再站起來走路，一家人都深陷痛苦中，此事影響到劉浩純的清純形象，每當她身穿禮服出席重大活動，總是會有網友忍不住批她：「有錢買大牌沒錢賠償？」

且劉浩存在出道前就被張藝謀相中，如今以新人之姿入圍金雞百花電影獎女主角，因此被外界質疑是靠關係才提名，這次能在得到閉幕式演出機會，更被網友狂酸：「別買熱搜了！」、「看見就想吐」、「好了好了，知道妳有大導演力捧，是下一屆影后了。」、「你星途璀璨，她終身癱瘓。」