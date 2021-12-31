針對美國前總統川普最近立場髮夾彎，轉變態度為力挺疫苗；對此，美國極右派陰謀論者，也是電台主持人的瓊斯(Alex Jones)在節目中嗆聲，要爆料川普的所有骯髒事，以報復其變節支持疫苗。

據《獨立報》報導，瓊斯在節目中向眾川粉喊話，要大家「走出川普」，並強調那些認為川普很聰明，他的政治操作超乎眾人所想的觀點完全錯了，川普根本無法拯救他們。

瓊斯表示，「是的，我們都希望川普能做出正確的事情；但聽著，我已經掌握川普的內幕，我從他陣營那取得的。也許我該爆料出這一切，你知道嗎，你知道嗎，我要把這一切通通揭穿」。

他繼續補充道，「這不是要傷害川普，而是要讓大家知道他有多可悲；當你以為他正透過神操作來解救你，事實上卻沒有。他不是壞人，他根本不知道自己在幹甚麼，他身旁盡是些壞幕僚」。

《獨立報》指出，川普近日態度轉變，對新冠肺炎疫苗改為支持，這讓瓊斯等過去力挺他的粉絲感到不滿。事實上，川普在任內就通過疫苗「神速行動」，使疫苗研發得以獲得資金，雖然是這位政治狂人少數倍受讚譽的成就，卻早已在粉絲心中埋下不滿的種子。

近日，這位前總統再次刺傷粉絲的心，因為川普表態已依照美國疾病管制暨預防中心（CDC）建議，施打新冠疫苗的加強針。

甚至，他在接受保守派政治評論員歐文斯（Candace Owens）的訪問時，還反駁歐文斯的疫苗不安全論，直接回以「不，疫苗很有效，那些重症進醫院的人全都是不打疫苗的人」。

這些話語聽在反對疫苗的川粉耳中格外刺耳。本月稍早，瓊斯就在節目中砲火抨擊川普；「見鬼了，當我們忙著和比爾蓋茲、佛奇、拜登、新世界秩序、莎琪與達佛斯集團作戰時，現在我們有川普加入他們的團隊」。